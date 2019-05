Turista entra con la Lamborghini su Ponte Vecchio a Firenze: multa di 83 euro

(Di martedì 7 maggio 2019) Protagonista dell'insolita scena un 79ennetedesco residente a Monaco di Baviera e in viaggio di piacere in Italia. Quando è stato fermato dagli agenti della polizia municipale, ha spiegato di aver sbagliato strada ed essersi perso mentre cercava un parcheggio in zona per proseguire a piedi. L'episodio lunedì mattina, intorno a mezzogiorno, quando il conducente dell'auto di lusso èto come se nulla fosse nella zona pedonale del centro storico del capoluogo toscano, imboccando poiin quel momento affollato di turisti. Una scena decisamente singolare a cui hanno assistito decine di persone tra l'incredulità e anche turbamento. Come si è scoperto subito dopo, non si trattava di un malintenzionato né di uno squilibrato ma di un riccotedesco molto sbadato. A suo carico è scattata immediatamente unaprevista dal codice della strada per ingresso in area pedonale pari a 83. Ilha tedesco pare abbia pagato subito senza contestare la sanzioneProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...