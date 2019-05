Salvini ' E ora che qualche canale Rai vada sul mercato'

Salvini offende i contestatori di Salerno usando il reddito di cittadinanza : “Non volete lavorare” (VIDEO) : Un esternazione che fa discutere quella fatta dal ministro Salvini contro i contestatori di Salerno Matteo Salvini, in Campania per il tour elettorale in vista delle elezioni amministrative e di quelle europee, è stato contestato da un gruppo di persone a Salerno, che ha intonato il coro “odio la Lega“. Dal palco, il vicepresidente del Consiglio li … Continue reading Salvini offende i contestatori di Salerno usando il reddito di ...

Salvini : "Ora la flat tax" : "Tiro fuori la flat tax già domani, mercoledì, ndr, al Consiglio dei ministri". Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Salvini, a margine del convegno 'Una nuova giustizia: l'impresa che serve ...

Striscione contro Salvini a Salerno - polizia in casa di una signora per rimuoverlo - Sky TG24 - : Secondo quanto riferito dall'Osservatorio repressione, gli agenti sarebbero entrati nell'appartamento di una donna - che aveva consentito a un'associazione di esporre lo Striscione - per chiedere di ...

G8 - medico risarcito : Ora do i soldi di Salvini all'ong : Una storia paradossale. In qualche modo i soldi del Viminale finiranno nelle tasche di Mediterranea, l'ong che con la Mare Jonio opera nelle coste di fronte la Libia per salvare i migranti che tentano la traversata verso l'Italia. Il tutto grazie ad un risarcimento incassato da uno dei medici del Social Forum del g8 di Genova risarcito dal Ministero per i fatti della Diaz. Ebbene adesso quel medico no global, Massimo Costantini ha deciso di ...

Comizio di Salvini a Salerno - i poliziotti fanno togliere a una signora lo striscione contro la Lega : Una signora, poco prima che Matteo Salvini iniziasse il Comizio a Salerno, ha esposto dal proprio balcone di casa, su richiesta dell’Arci, uno striscione privo di simboli di partito o elettorali ma con la scritta “questa Lega è una vergogna“. Alcuni uomini della digos, come si vede nel video, hanno citofonato e, una volta entrati nell’abitazione, hanno chiesto alla proprietaria di togliere lo striscione “per evitare ...

Striscione contro Salvini a Salerno - polizia entra in casa di una signora : 'Questa Lega è una vergogna'. Questo lo Striscione appeso ieri dalle finestre di un appartamento di Salerno, a pochi metri dalla piazza dove si sarebbe tenuto il comizio di Matteo Salvini. Solo che a ...

Striscione contro Salvini a Salvini - polizia entra in casa di una signora : 'Questa Lega è una vergogna'. Questo lo Striscione appeso ieri dalle finestre di un appartamento di Salerno, a pochi metri dalla piazza dove si sarebbe tenuto il comizio di Matteo Salvini. Solo che a ...

Salvini : “sto elaborando una strategia antidroga” : Salvini rifiuta l’ultimatum e pensa alla droga. Può sembrare una battuta, ma c’è una spiegazione a tutto… Per oggi la priorità è la lotta alla droga. Il caso Siri e le parole di Di Maio passano in secondo piano: “Godiamoci l’agenzia dei beni confiscati, mi occupo di lotta alla droga domani“ Questo quanto ha detto il vicepremier Matteo Salvini, inaugurando a Milano una nuova sede dell’Agenzia Nazionale ...

Caserta - tensione tra contestatori e sostenitori di Salvini : “Per lui restate sempre dei terroni di m…”. “Andate a lavorare” : tensione tra i sostenitori di Matteo Salvini, ad Aversa, e un gruppo di contestatori. “Andate a lavorare” ha gridato un ragazzo rivolto a chi criticava il leader della Lega, che aveva appena finito il comizio in piazza. “Ricordati che per lui restate sempre dei terroni di m…” gli ha risposto una ragazza. L'articolo Caserta, tensione tra contestatori e sostenitori di Salvini: “Per lui restate sempre dei terroni ...

Salvini - perché i Popolari di Orbán non lo vogliono (per ora) in Europa : Il Ppe ha già escluso un’intesa con l’alleanza di destra capeggiata da Matteo Salvini, bocciando la proposta di mediazione del primo ministro ungherese Orbán. In teoria c’è un’incompatibilità sui valori. Di fatto l’aritmetica fa propendere verso il vecchio blocco con socialisti e liberali. Anche se c’è chi rema contro, a partire da Forza Italia ...

Milan - Salvini ancora ironico : “Più facile la Salernitana in Champions che il Milan…” : Non è la prima volta che utilizza l’ironia, Matteo Salvini, quando parla del “suo” Milan. Tifoso della squadra rossonera, diverse volte il ministro dell’Interno non ha fatto mistero di mostrare tutta la sua delusione per un andamento non esaltante della compagine Milanese, tra poco impegnata in campo contro il Bologna. Milan-Bologna, diretta live della sfida E così, in un comizio a piazza Portanova a Salerno, il ...

Salvini contestato a Salerno - lui sfotte così : “Vi tengo da parte tre redditi di cittadinanza - non avete voglia di lavorare” : Matteo Salvini, in Campania per il tour elettorale in vista delle elezioni amministrative e di quelle europee, è stato contestato da un gruppo di persone a Salerno, che ha intonato il coro “odio la Lega“. Dal palco, il vicepresidente del Consiglio li ha presi in giro tirando in ballo il reddito di cittadinanza, la misura voluta dal partner di governo, il M5s: “Si vede che voi non avete voglia di lavorare, vi tengo da parte tre ...

Mario Monti ad Agorà : 'Giuseppe Conte sta iniziando a fare il premier. Ora metta a tacere Salvini e Di Maio' : 'Mi pare che adesso Giuseppe Conte stia facendo il presidente del Consiglio'. Mario Monti , ospite di Serena Bortone , ad Agorà su Raitre , delinea un suo ritratto del premier del governo giallo-verde:...

Matteo Salvini - blitz anti immigrazione clandestina : "Ora capite perché mi attaccano e minacciano di morte?" : Dieci arresti tra Lombardia e Piemonte, tra cui alcuni pubblici ufficiali, accusati tra le altre cose di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina, corruzione e alterazione di documenti per rilasciare titoli di soggiorno. E Matteo Salvini, dal Viminale, ringrazia la Polizia e annuncia: