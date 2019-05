corrieredellosport

(Di martedì 7 maggio 2019) ROMA - Ramoned Eusebio Dipotrebbero presto riunirsi. Questa volta però in Spagna, neldell'ex direttore sportivo giallorosso. Secondo quanto riportato da 'Marca' il...

salvione : «Monchi vuole Di Francesco: tecnico in pole per il Siviglia» - OmniaFootball : #Monchi vuole portare #DiFrancesco al #Siviglia ed è pronto ad offrire un biennale al tecnico ex #ASRoma. Da batter… - SerieANewsUN : ?? «Monchi vuole Di Francesco: tecnico in pole per il Siviglia» ?? L'ex direttore della Roma vorrebbe l'abruzzese p… -