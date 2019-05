Milan | DJ Ringo massacra Bakayoko | “il vaffanculo a Gattuso? Basta pagliacci in rossonero”

sportfair

(Di martedì 7 maggio 2019) Il supertifoso rossonero, DJ, attacca su Twitterdopo la litigata con: il direttore di Virgin Radio definisce ‘o’ il centrocampista francese La litigata fra, avvenuta durante il primo tempo di-Bologna, ha dato vita ad una vera e propria pioggia di insulti all’indirizzo del calciatore francese. Ricostruiamo la vicenda: Biglia si fa male echiede adi scaldarsi per entrare; il francese non sembra metterci troppo impegno apparendo quasi svogliato all’idea di entrare in campo e allora l’allenatore rossonero fa entrare Josè Mauri al suo posto; ne segue un ‘’ e un ‘ci vediamo dopo’ fra le parti.nel post gara è stato pesantemente attaccato via social da diversi tifosi rossoneri poichè è sembrato rifiutarsi di entrare in campo, versione poi ...

