Microsoft Edge Chromium | le novità in arrivo Build 2019

Microsoft Edge : possibilità di cambiare User Agent : Il nuovo Microsoft Edge su base Chromium mostra una rapida crescita e presto potrebbe arrivare alla versione stabile con differenti nuove funzioni. Dettagli Molte funzioni sono già emerse dal test della versione Edge Canary, mentre altre ancora sono sconosciute a molti utenti. Secondo l’analisi fatta da Bleeping Computer, la nuova versione di Microsoft Edge potrebbe cambiare automaticamente il proprio User Agent. Tramite l’analisi del parametro ...

La beta per Android di Microsoft Edge permette di sincronizzare i preferiti con il nuovo Chromium Edge su PC : I beta tester dell'applicazione Microsoft Edge su Android ora possono scegliere di sincronizzare i loro preferiti con la nuova versione di Edge sul desktop basata su Chromium e con l'app mobile. Una volta abilitati, i preferiti sul dispositivo mobile verranno inseriti in una cartella "preferiti mobili" che può essere visualizzata sul desktop e tutti i preferiti creati sul desktop saranno visibili anche sull'app mobile. L'articolo La beta per ...

Microsoft Edge : alcune funzioni : La nuova versione di Microsoft Edge è disponibile al download, ma alcune delle sue funzioni sono ancora poco conosciute da parte degli utenti. Tema scuro Se siete amanti del tema scuro di Windows 10 probabilmente vorrete attivarlo anche sul nuovo Microsoft Edge. L’attivazione di questa funzione è fattibile tramite il menù delle “Flags”, dove sono presenti altre funzioni e opzioni. Per attivare il tema scuro basterà: • Inserire la stringa ...

Microsoft Edge basato su Chromium : disponibile il download [RELEASE UFFICIALE] : [AGGIORNAMENTO 1] Microsoft Edge basato su Chromium è ora disponibile al download ufficialmente. Clicca qui per scaricarlo. Articolo originale, Qualche ora fa vi abbiamo mostrato qualche foto e soprattutto un video riguardante la tanto chiacchierata versione di Microsoft Edge basata su Chromium. Se non eravate soddisfatti dopo aver visto le immagini e il video, beh, cosa ne pensate se condividiamo con voi il link al download in modo tale che voi ...

Microsoft Edge-Chromium : supporto diretto ai plugin di Chrome : La nuova versione di Microsoft Edge, basata su sistema Chromium, garantirà piena compatibilità ai plugin del Chrome Web Store e di terze parti. Estensioni e permessi Microsoft Edge, secondo i dati diffusi sul Web, sta ottenendo ottimi risultati dall’esperienza basata su Chromium. Seguendo il progetto open-source di Google, Microsoft, si prepara all’esperienza del Browser unificato e della totale compatibilità con i differenti siti Internet. ...

Svelato il browser Microsoft che rimpiazzerà Edge - sembra stabile e veloce : Il browser Microsoft Edge sarà presto rimpiazzato da un nuovo browser. L’informazione era nota, ora qualche immagine pubblicata in rete fa capire per sommi capi come sarà il prossimo programma Microsoft per navigare sul web. Le foto non sono frutto di un annuncio ufficiale, ma del giornalista tecnico Tom Warren del sito The Verge, che è riuscito a mettere le mani su una versione beta del programma, ossia una release non ancora ...

Trapelato online il nuovo browser di Microsoft che sostituirà Edge : Microsoft (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images) Il browser basato su Chromium che sostituirà Microsoft Edge è Trapelato online. I link per il download del browser sono stati pubblicati su diversi siti di condivisione file e su alcuni forum che condividono le versioni beta dei programmi. La versione trapelata sarebbe una copia iniziale del browser che andrà a sostituire Edge e che Microsoft dovrebbe pubblicare presto in anteprima. Verso ...

