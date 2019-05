Gruppo BMW - Nel primo trimestre calano gli utili e l' auto va in rosso

quattroruote

(Di martedì 7 maggio 2019)di forte sofferenza per ilBMW. I bavaresi hanno chiuso i primi tre mesi dell'anno con un calo generalizzato della redditività a livello die con le attivitàmotive in perdita a causa della decisione di contabilizzare accantonamenti per oltre un miliardo di euro a copertura dell'indagine antitrust avviata dall'Unione Europea per un presunto cartello con la Volkswagen e la Mercedes.Il procedimento in corso. In particolare ilha messo a riserva 1,4 miliardi di euro dopo aver ricevuto a inizio aprile una lettera di obiezioni da Bruxelles con la quale sono state formalizzate le accuse di violazione delle normative antitrust per la creazione di un cartello volto a a condividere decisioni di carattere tecnico e strategico sull'adozione di tecnologie per il trattamento delle emissioni inquinanti tra il 2006 e il 2014. L'accantonamento è stato ...

