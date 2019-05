Ftse Mib | il ribasso non è finito Titoli appetibili per un buy

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 6/05/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente il derivato italiano , attestandosi a 20.955, con un calo dell'1,82%. Attesa per il resto della seduta un'...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 6/05/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 In caduta libera il principale indice della Borsa di Milano , che si attesta a 21.375, con un calo dell'1,79%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ...

Andamento Future Ftse Mib del 6/05/2019 - ore 9.30 : Segno meno per il FIB a dispetto dell'Andamento tonico evidenziato dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 20.955 in calo di 325 punti rispetto alla chiusura precedente. ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 3/05/2019 : Chiusura del 3 maggio Moderatamente al rialzo la prestazione del principale indice della Borsa di Milano , che chiude con una variazione percentuale dello 0,24%. Lo scenario di medio periodo è sempre ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 3/05/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Derivato italiano estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 21.370. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della ...

Andamento Future Ftse Mib del 3/05/2019 - ore 9.30 : Non si allontana dalla parità il FIB , mostrando un Andamento simile al derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB , che ha esordito a quota 21.290, scambia a 21.290, con un movimento di appena -...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 2/05/2019 : Chiusura del 2 maggio Chiusura in rosso per il principale indice della Borsa di Milano , che termina la seduta segnando un calo dello 0,78%. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del ...

Piazza Affari in rosso. Vendite sui petroliferi - balzano GIMA e Safilo. Ftse Mib -0 - 78% : "Pensiamo che la nostra posizione politica sia appropriata al momento, non vediamo la necessità di modificarla in un senso o nell'altro". Per quanto riguarda i dati macroeconomici della giornata, ...

Ftse Mib in moderato calo nonostante dati macro positivi : Così il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli. Il Ftse Mib dopo una flessione iniziale fino a 21676 punti si e' poi stabilizzato in area 21780, rimanendo in vista della ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 2/05/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del derivato italiano , con un ribasso dello 0,41%, portandosi a 21.370. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 2/05/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Principale indice della Borsa di Milano registra una flessione dello 0,40%, che rispetto alla vigilia si attesta a 21.794. Operativamente ci si attende un'estensione all'...

Borsa italiana in flessione. Vendite su bancari e petroliferi - balzo GIMA. Ftse Mib -0 - 71% : "Pensiamo che la nostra posizione politica sia appropriata al momento, non vediamo la necessità di modificarla in un senso o nell'altro". Mercato azionario giapponese chiuso per festività. Borse ...