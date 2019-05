Corsa | allenarsi ringiovanisce le arterie di 4 anni

dilei

(Di martedì 7 maggio 2019) Correreledi quattro. A svelarlo una ricerca inglese secondo cuiin vista di unaapporta moltissimi benefici all’organismo.Lo studio è stato realizzato da un team di esperti dell’University College London che analizzato un gruppo di maratoneti, valutando i loro parametri prima e dopo l’allenamento per una gara. I risultati parlano chiaro? Le sessioni dieffettuate prima delle maratona, favorirebbero la salute del sistema cardiocircolatorio. Per gli studiosi bastano sei mesi di attività fisica, per prepararsi ad una lunga, per ringiovanire di quattroleIl gruppo di studiosi, coordinato da Anish Bhuva, ha presentato i dati raccolti in occasione dell’EuroCMR 2019, organizzato dalla Società Europea di Cardiologia. A stupire maggiormente è il fatto che a trarre beneficio dall’allenamento ...

