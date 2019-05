Amanda Knox tornerà in Italia : Amanda Knox tornerà a breve in Italia . Ha infatti accettato l’invito a partecipare alla prima edizione del Festival della giustizia penale in programma a Modena dal 13 al 15 giugno. La giovane americana accusata dell’omicidio di Meredith Kercher e poi definitivamente assolta parteciperà il 15 giugno a un incontro sul tema “Il processo penale mediatico”. La notizia è riportata dal “Dubbio”, ...

Amanda Knox torna a Perugia : 'Voglio guardare in faccia le mie paure' : Lo strascico mediatico intorno alla figura di Amanda Knox non si è fermato nemmeno dopo la definitiva assoluzione in seguito ai 4 anni trascorsi in carcere per il delitto di Meredith Kercher. Per la morte della studentessa inglese, coinquilina della giovane di Seattle, l'unico condannato è stato Rudy Guede (16 anni di reclusione per omicidio in concorso). Insieme a Raffaele Sollecito la Knox ha affrontato un lungo travaglio giudiziario che ha ...