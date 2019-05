Un rigore dubbio salva Napoli ed esplode la polemica sul Var | ' Così è una barzelletta'

sport.tiscali

(Di lunedì 6 maggio 2019) Ilbatte il Cagliari. Ma la storia di un copione sostanzialmente già scritto ha un protagonista inatteso e decisivo: il Var. La squadra di Ancelotti ha giocato male l'ennesima partita di un ...

sscnapoli : ?? @MrAncelotti: “Il dubbio sull’episodio del rigore c’è. Non ce l’hanno di certo dato per farci un favore” ??… - realvarriale : Finisce con la vittoria di @sscnapoli e tanto nervosismo di @CagliariCalcio la sfida del San Paolo.Sardi in vantagg… - max_buonanno : @pisto_gol Rigore dubbio ed io da tifoso del Napoli dico che poteva non essere dato, ma quello che però non capisco… -