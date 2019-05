Traffico Roma del 06-05-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 06-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 6 MAGGIO ORE 7:50 Simon DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E FORMELLO. DISAGI QUINDI VERSO Roma Traffico CHE È AL MOMENTO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE DI ACCESSO NELLA ZONA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA. AUTO IN FILA SULLA VIA AURELIA, SULLA TIBURTINA E – ALL’ALTEZZA DI ACILIA – SIA ...

Traffico Roma del 06-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 6 MAGGIO ORE 7:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO PRIMI DISAGI SUL RACCORDO LUNGO LA CRREAGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RT DOVE ABBIAMO FILE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 05-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 19:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A SUD DI Roma SULLA DIRAMAZIONE DELL’AUTOSOLE CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO ANUALARE FILE SULLA Roma FIUMICINO PER ENTRARE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI AD OSTIA LIDO FINO ALLE 24.00, ...

Traffico Roma del 05-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 18:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI STA INTENSIFICANDO IL TRAFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE FILE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMNINA E SALARIA E POI IN ESTERNA DALL’APPIA ALL’USCITA PER Roma SUD CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VEROS Roma CENTRO E SULLA TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 05-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 17:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA DELLA MAGLIANA PER INCIDENTE DISAGI AL Traffico ALTEZZA VIA CITTA’ DI PRATO CODE IN ENTRATA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE SULLA Roma FIUMICINO BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’APPIA ALL’USCITA PER Roma SUD AD OSTIA LIDO FINO ALLE 24.00, ...

Traffico Roma del 05-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 16:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SCORREVOLE, SULLE STRADE DELLA CAPITALE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE VIA CASTEL DI LEVA DA IERI PER UNA FRANA E’ CHIUSA AL Traffico, TRA VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA E VIA DELLA CECCHIGNOLA. A OSTIA LIDO FINO ALLE 24.00, DIVIETO DI ...

Blackout Alitalia - disagi Roma Fiumicino/ Traffico aereo ko per guasto elettronico : Blackout Alitalia e Ibm, disagi e ritardi a Roma Fiumicino: Traffico aereo in tilt per guasto elettronico ai sistemi operativi

Traffico Roma del 05-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO Traffico SULLE STRADE DI Roma VIA CASTEL DI LEVA DA IERI PER UNA FRANA E’ CHIUSA AL Traffico, TRA VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA E VIA DELLA CECCHIGNOLA. ALLO STADIO OLIMPICO, SI STA GIOCANDO “LAZIO– ATALANTA”: ATTIVE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ DELLA ZONA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. A OSTIA ...

Traffico Roma del 05-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO Traffico SULLE STRADE DI Roma VIA CASTEL DI LEVA DA IERI PER UNA FRANA E’ CHIUSA AL Traffico, TRA VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA E VIA DELLA CECCHIGNOLA. ALLO STADIO OLIMPICO, SI STA GIOCANDO “LAZIO– ATALANTA”: ATTIVE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ DELLA ZONA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. A OSTIA ...

Traffico Roma del 05-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 14:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DI TOR DI QUINTO. A CAUSA DI UNA VORAGINE CHIUSA AL Traffico VIA CASTEL DI LEVA, FRA VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA E VIA DELLA CECCHIGNOLA. ALLE 15:00 ...

Traffico Roma del 05-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 13:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. UNA ECCEZIONE E’ VIA AURELIA ANTICA DOVE IL Traffico E’ INTENSO E RALLENTATO TRA VIA AURELIA E LARGO DON LUIGI GUANELLA, IN DIREZIONE CENTRO. SI RALLENTA POI SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, TRA VIA PRENESTINA E VIA ...

Traffico Roma del 05-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 12:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALL’ ALTEZZA DI VIA MARIO FANI IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE. ALL’AURELIO È IN PIENO SVOLGIMENTO LA CORSA PODISTICA “CORRI BRAVETTA”, CON ARRIVO IN VIA DEI CAPASSO. IL PERCORSO DELLA GARA SI SNODA ATTREVERSO VIA AURELIA ...

Traffico Roma del 05-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO MIGLIORATA LA SITUAZIONE SULLA TANG.EST, IN PRECEDENZA CHIUSA ALL’ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA DI P.LE DEL VERANO IN DIREZIONE S. GIOVANNI: LA STRADA È STATA APPENA RIAPERTA E LA SITUAZIONE STA TORNANDO ALLA NORMALITÀ. A ...

Traffico Roma del 05-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 5 MAGGIO ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO MIGLIORATA LA SITUAZIONE SULLA TANG.EST, IN PRECEDENZA CHIUSA ALL’ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA DI P.LE DEL VERANO IN DIREZIONE S. GIOVANNI: LA STRADA È STATA APPENA RIAPERTA E LA SITUAZIONE STA TORNANDO ALLA NORMALITÀ. A ...