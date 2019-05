Serial killer di Cipro | recuperata una valigia con resti di un corpo umano | “Sarebbe il

Maddie Mccann - svolta agghiacciante : indagato l'uomo mascherato - Serial killer di bimbi. Fine tragica : Dopo dodici anni dalla sua scomparsa c'è un nuovo sospettato nel caso, mai risolto, di Maddie Mccann, la bambina inglese, che oggi avrebbe 16 anni, svanita nel nulla nel 2007 in Portogallo quando aveva 4. Si tratta di un pedofilo tedesco, Martin Ney, condannato all'ergastolo per la morte di tre bamb

I Serial killer - nuovi divi del declino americano : Per la sottocultura che sta crescendo intorno a loro, i serial killer sono metafore, modelli, parte del piano della natura Un giornalista statunitense ha incontrato gruppi di appassionati di assassini seriali. Dall’archivio di Internazionale. Leggi

Il ministro della giustizia cipriota si è dimesso per la storia del primo Serial killer dell’isola : Il ministro della giustizia cipriota, Ionas Nicolaou, si è dimesso in seguito alla scoperta del primo serial killer nell’isola. Domenica la polizia di Cipro aveva trovato i resti di una donna in una valigia sul fondo di un lago artificiale: secondo le indagini,

Serial killer a Cipro : ritrovati i corpi di cinque donne fatte a pezzi e gettate nel lago : Cipro come un film dell’orrore e alle prese con il suo primo Serial killer: un militare greco cipriota di 35 anni, identificato come Nicos Metaxas adescava le sue prede, donne giovani e straniere sui siti di incontri, poi le uccideva e le faceva a pezzi, spargendo i cadaveri in un lago tossico, parte di una miniera di rame ormai dismessa, che si trova a Mitsero, piccola località 32 chilometri a ovest della capitale Nicosia. Ed è proprio in quel ...

Straniere e conosciute sulle app di incontri : Serial killer confessa di aver ucciso 5 donne e 2 bambine : I corpi nascosti all'interno di una valigia e gettati in un lago tossico: Cipro scopre il primo serial killer della sua...

Il primo Serial killer di Cipro : Dopo i ritrovamenti di diversi cadaveri, un militare greco cipriota ha confessato di aver ucciso cinque donne e due bambine di origine straniera

Ferrara. Con Paolo Lavelli a Berlino sulle tracce di un Serial killer : E’ un giallo sulle orme di un serial killer il libro di Paolo Lavelli, dal titolo ‘Il Sorvegliante’, che oggi,

Scarface - Serial killer albanese - condannato ad altri 20 anni : in Italia uccise due persone : Un serial killer albanese soprannominato Tony Montana , come il protagonista del film Scarface di Brian De Palma, interpretato da Al Pacino, è stato condannato oggi per il suo quinto omicidio ad altri ...

La sesta e ultima stagione di Major Crimes in chiaro dal 27 marzo : tre Serial killer e il ritorno di Phillip Stroh : L'amato e odiato spin off di The Closer sta per volgere al termine anche in Italia dove proprio da oggi, 27 marzo, andrà in onda con la sua sesta e ultima stagione su Top Crime. L'appuntamento è alle 21.10 circa con Major Crimes 6 che non solo segnerà l'epilogo della storia della Crimini Maggiori e dei suoi protagonisti ma riporterà sullo schermo il peggior nemico di Brenda Leigh Johnson e dei suoi uomini. I fan della storica serie ...

Svelata la vera identità di Jack lo Squartatore grazie a uno scialle. Il Serial killer è il barbiere polacco Aaron Kosminski : Un nuovo test del DNA ha svelato l'identità di Jack lo Squartatore. Le analisi su uno scialle macchiato di sangue hanno indicato Aaron Kosminski come responsabile degli omicidi. Il barbiere polacco, secondo gli scienziati, sarebbe il famigerato killer che ha portato il terrore per le strade della Londra vittoriana. Come riporta il Daily Mail, le nuove prove analizzate su alcuni indumenti corrispondono a quelle di Kosminski e a Catherine ...

Le final girl - quando le ragazze sconfiggono i Serial killer : Dalle scream queen alle final girl. Negli anni Settanta l'horror si rinnova non soltanto nelle tematiche ma anche nei protagonisti. Se prima le donne erano le 'scream queen', le ragazze in pericolo ...