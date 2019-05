MotoGp – Ruba la spugna di Rins | lacrime e perdono per il marshall di Jerez | restituisce

VIDEO GP Spagna MotoGp 2019 : un commissario ruba una polsiera della moto di Rins! : Per un cimelio si fa di tutto e così al termine della gara del GP di Spagna di Jerez de la Frontera della motoGP un commissario ha approfittato dei festeggiamenti di Alex Rins con i propri tifosi per il secondo posto raggiunto per staccare una polsiera dalla moto infilandosela in tasca. LE IMMAGINI DEL FURTO SULLA moto DI RINS roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

MotoGp – Bagnaia ‘ruba’ la Q2 a Valentino Rossi a Jerez : il gesto del giovane rookie al suo maestro [VIDEO] : Il gesto di Pecco Bagnaia dopo aver ‘rubato’ la Q2 a Valentino Rossi a Jerez de la Frontera Weekend amaro per Valentino Rossi a Jerez de la Frontera: il venerdì di prove libere e le qualifiche di oggi in Spagna non hanno regalato al Dottore lo stesso sorriso che ha sfoggiato nelle prime gare della stagione 2019 di MotoGp. Il nove volte campione del mondo non è riuscito a staccare il pass per la Q2 del Gp di Spagna, a causa di ...

MotoGp – Quaratararo gasato - Morbidelli sorridente e Marquez… ‘derubato’ : le prime parole dei protagonisti delle qualifiche di Jerez : Quaratararo in pole position, lo seguono Morbidelli e Marquez: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Jerez de la Frontera Una doppietta inaspettata oggi a Jerez de la Frontera: sono le Yamaha di Quaratararo e Morbidelli a piazzarsi davanti a tutti nelle qualifiche del Gp di Spagna, valido per il quarto round della stagione 2019. Il primo appuntamento europeo regala al team Petronas una gioia pazzesca, col giovane francese ...

MotoGp - Aruba sbarca nel team Mission Winnow Ducati come Official Partner : Aruba S.p.A. si unisce al team Mission Winnow Ducati come Official Partner nel Campionato Mondiale MotoGp 2019 Aruba S.p.A., leader nei servizi di data center, cloud, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, si unisce al team Mission Winnow Ducati come Official Partner nel Campionato Mondiale MotoGp 2019 che il 14 aprile ha fatto tappa per il terzo round della stagione al circuito di Austin per il GP of the Americas. Il marchio ...

MotoGp – Attento Vale - ti rubano la Yamaha : la M1 del Dottore finisce in mano ad un… commissario di pista [VIDEO] : Il pilota della Yamaha lascia la sua moto ad un commissario di pista, che ne approfitta e si scatta numerosi selfie con la M1 del Dottore Curioso siparietto al termine del Gp d’Argentina con protagonista Valentino Rossi, piazzatosi al secondo posto dietro un imprendibile Marc Marquez. Per festeggiare insieme al proprio folto pubblico, il Dottore ha lasciato la propria Yamaha in mano ad un commissario di pista, che ha sfruttato ...

MotoGp – “Puttana che roba bella” - Francesca Sofia Novello svela l’arcano : ecco di chi è la citazione ‘rubata’ da Valentino Rossi in Argentina [VIDEO] : Francesca Sofia Novello euforica sui social per il suo Valentino Rossi: la fidanzata del Dottore svela l’arcano sulla citazione post gara “Puttana che roba bella!” Questa la frase pronunciata da Valentino Rossi ai microfoni Sky appena terminata la sua gara di oggi a Termas de Rio Hondo. Il secondo posto del Gp d’Argentina ha mandato in estasi il Dottore che ha voluto usare una citazione per dimostrare tutta la sua ...