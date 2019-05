Meghan Markle è in travaglio

huffingtonpost

(Di lunedì 6 maggio 2019) Dopo un susseguirsi di rumors secondo cui il royal baby sarebbe nato da tempo, adesso dovremmo esserci davvero.è in. Lo scrive Sky News, che attribuisce la notizia a una fonte vicina alla famiglia reale. La nascita del primogenito della coppia era prevista per fine aprile, per questo da tempo si attendevano novità dal Palazzo. Harry aveva inoltre recentemente annullato un viaggio previsto in Olanda, lasciando intendere che il parto fosse sempre più vicino.Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, ma pare che dopo la nascita non verrà seguito il tradizionale iter reale, osservato, tra le altre, da Kate Middleton. Niente foto davanti alla clinica, dunque: per vedere il volto del figlio dei duchi di Sussex si potrebbe dover attendere un po’.Leggi anche... Il royal baby è nato? Harry annulla il ...

