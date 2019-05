Ivana Icardi apre il suo cuore a Gianmarco | lui la rifiuta | la Vignali furiosa

Grande Fratello 16 - Ivana Icardi a Gianmarco : "Ti ho pensato tutta la settimana". Ma lui la gela (VIDEO) : "Sì, mi ha leccato l'orecchio, ma senza malizia, per gioco". È iniziato così - con la conferma di quanto rivelato nei giorni scorsi da Valentina - il momento della puntata del Grande Fratello 16 di stasera, dedicato a Ivana Icardi. Grande Fratello 16, Valentina Vignali: "Ivana Icardi ha leccato l'orecchio a Gianmarco" (VIDEO) Le confessioni notturne di Valentina Vignali sul rapporto speciale ...

Luis Fabian Galesio - fidanzato Ivana Icardi/ Lei torna al GF16 per Gianmarco e lui... : Cosa pensa Luis Fabian Galesio, fidanzato Ivana Icardi, del fatto che la sua ragazza sia tornata al Grande Fratello 16 per incontrare Gianmarco Onestini?

Grande Fratello anticipazioni - la verità di Ivana Icardi su Gianmarco e Valentina : Ivana Icardi incontrerà Gianmarco Onestini e Valentina Vignali stasera al Grande Fratello: le anticipazioni Ghiottissime anticipazioni sulla puntata di stasera del Grande Fratello che avrà come protagonista tra gli altri Ivana Icardi. Per tutta la settimana non si è fatto altro che parlare del suo rapporto con Gianmarco Onestini e di quello che è accaduto […] L'articolo Grande Fratello anticipazioni, la verità di Ivana Icardi su Gianmarco ...

Grande Fratello - accusa da censura a Ivana Icardi : "Gli ha leccato l'orecchio" - succede di tutto : Ivana Icardi continua a far parlare di sé anche dopo l'uscita dal Grande Fratello. Vista la discussa vicinanza con Gianmarco Onestini l'argentina aveva dichiarato poco dopo la sua eliminazione di amare il suo fidanzato il calciatore Luis Fabian Galesio e che con Onestini si trattava solo di amicizia

Grande Fratello 16 - Ivana Icardi a Domenica Live : "Non sono innamorata di Gianmarco Onestini" e replica a Valentina Vignali : "Non ha le p***e" : La quarta eliminata dalla casa del Grande Fratello 16, Ivana Icardi, è stata ospitata a Domenica Live per parlare della sua avventura nel reality show di canale 5 e in particolar modo dell'avvicinamento tra lei e Gianmarco Onestini.La sorella di Mauro Icardi ha replicato alle accuse rivolte da alcuni degli opinionisti presenti in studio tra cui Karina Cascella, Antonella Mosetti e il giornalista Roberto Alessi che sostengono si sia ...

Ivana Icardi furiosa con la Vignali dopo la confessione su Gianmarco : Ivana Icardi e Gianmarco Onestini: le news a Domenica Live Continua a far discutere l’intesa che è nata tra Ivana Icardi e Gianmarco Onestini al Grande Fratello 16. dopo l’uscita della sorella di Mauro Icardi avvenuta lo scorso lunedì, Valentina Vignali si è scagliata duramente con l’ex coinquilina. La giocatrice di basket ha accusato l’argentina […] L'articolo Ivana Icardi furiosa con la Vignali dopo la confessione ...

Ivana Icardi ama Gianmarco del GF? La risposta a Domenica Live : Grande Fratello: Ivana Icardi rivela la verità su Gianmarco a Domenica Live Ivana Icardi, dopo la sua uscita al GF 2019, è ritornata sul piccolo schermo degli italiani. Questa volta però negli studi di Domenica Live. La sorella del calciatore ha fatto discutere, e non poco, per il suo avvicinamento verso Gianmarco Onestini a cui la modella ha perfino leccato un orecchio, mancando di rispetto al suo fidanzato che l’aspettava a casa. ...

Ivana Icardi sexy : "Non disperare per quello che vuoi e non succede..." : Ivana Icardi è stata da poco eliminata dalla sedicesima edizione del Grande Fratello. Il pubblico da casa ha deciso di non salvare la sorella dell'ex capitano dell'Inter che ha dovuto così abbandonare ...

GF 16 - Ivana Icardi dopo l’eliminazione : “Sono felice perché…” : Ivana Icardi: le prime parole dopo l’uscita al Grande Fratello Ivana Icardi, durante la scorsa diretta con il reality show di canale 5, ha dovuto dire addio al GF 16. La sorella del noto calciatore non è riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori, che hanno deciso di puntare su altri concorrenti. Ora, a distanza di qualche giorno, Ivana ha deciso di dire la sua in merito a questa nuova esperienza televisiva sul piccolo schermo ...

Grande Fratello 16 – La Vignali smaschera Ivana Icardi - i particolari hot del rapporto tra la sorella di Maurito e Onestini : Ivana Icardi e il flirt con Gianmarco Onestini dentro la casa del Grande Fratello 16: i retroscena hot svelati da Valentina Vignali Negli ultimi giorni prima dell’eliminazione dal Grande Fratello 16, Ivana Icardi ha fatto discutere per gli sguardi languidi lanciati a Gianmarco Onestini. Il gieffino e la sorella del calciatore dell’Inter si sono trovati in più di un’occasione in situazioni ‘compromettenti’, ...

Ivana Icardi - notte di passione con Louis dopo il Gf : “Ignoranti” : Ivana Icardi e Louis Galesio dopo il Grande Fratello Nella casa del Grande Fratello si parla ancora di lei nonostante sia stata eliminata dal televoto. L’esperienza gieffina di Ivana Icardi, sorella di Mauro Icardi e fidanzata del calciatore Louis Galesio, sembra destinata a far discutere ancora per un po’. Ricapitolando. Il pubblico ha notato un […] L'articolo Ivana Icardi, notte di passione con Louis dopo il Gf: ...

Ivana Icardi eliminata dal Grande Fratello - su Instagram subito a letto con il fidanzato (FOTO) : Ivana Icardi sempre più innamorata del fidanzato Luis Galesio. La sorella dell'attaccante dell'Inter si è mostrata così in alcune storie pubblicate su Instagram, a poche ore dall'eliminazione dal Grande Fratello. Non è mancata la dedica speciale:Sei tutto per me. Non ci separiamo più. Ti amoooooooooo da morire! Che gli ignoranti continuino a parlare, il nostro amore non si tocca.prosegui la letturaIvana Icardi eliminata dal Grande ...

Grande Fratello 16 - Valentina Vignali : "Ivana Icardi ha leccato l'orecchio a Gianmarco" (video) : Valentina Vignali, al termine della quarta puntata del 'Grande Fratello 16', ha parlato, a lungo, con Cristian Imparato, Erica e Gaetano sui risvolti (mai svelati) dell'attrazione fisica tra Gianmarco Onestini e la bella Ivana Icardi che, ieri sera, dopo l'eliminazione, ha riabbracciato il fidanzato Luis Galesio. Grande Fratello 16, Ivana Icardi incontra il fidanzato Luis Galesio: 'Non ci separeranno ...