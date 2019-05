Giovedì 9 Parco archeologico Colosseo gratuito in memoria vittime terrorismo

romadailynews

(Di lunedì 6 maggio 2019) Roma – Giovedi’ 9 maggio l’ingresso aldelsara’in occasione del Giorno delladedicato alledel, ricorrenza della Repubblica italiana. “La scelta della gratuita’ nella giornata in cui ricorrono l’anniversario dell’assassinio di Aldo Moro, vittima delle Brigate Rosse, e di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia, intende commemorare tutte ledel, celebrarne lae fare i conti con una pagina dolorosa della storia del nostro Paese, per non dimenticare”, ha dichiarato il direttore deldel, Alfonsina Russo.L’ingressoe’ valido per l’intera giornata dalle ore 8.30 alle ore 19.15. La biglietteria chiude un’ora prima. L’ingresso sara’anche mercoledi’ 5 giugno ...

