Gaza | accordo Hamas-Israele per la tregua | 27 morti in due giorni - VIDEO

(Di lunedì 6 maggio 2019)Dopo la nuova escalation di violenza sulla striscia di, costata la vita a 27 persone in due- almeno 4 israeliani e 24 palestinesi - i leader palestinesi die il governo dihanno concordato un cessate il fuoco in vigore dalle 4.30 di stamattina dopo ore di trattative e mediazioni promosse dall'Egitto dopo i ripetuti appelli internazionali.L'esercito dinon ha confermato ufficialmente la, ma lo ha rivelato in modo implicito quando ha annunciato "il ritorno alla normalità nelle retrovie israeliane". I dettagli dellanon sono stati resi noti, ma un'emittente israeliana ha precisato chesi impegnerà nei prossimi settea realizzare gli obiettivi fissati dalla, con l'Onu e l'Egitto a fare da garanti.Gli scontri sono andati avanti per tutta la notte fino all'entrata in vigore della. Fino ...

