Fortnite | Epic Games svela la prima immagine dedicata alla Stagione 9

C'è una grossa grana tra gli sviluppatori di Fortnite e la Epic Games : Essere il numero uno sul mercato, diventare un fenomeno pop facendo innamorare milioni di persone, riuscire a tenere insieme i nuovi gamer con i professionisti, resistere alla concorrenza sempre più agguerrita. Sono alcune delle missioni che si prefissa Fortnite, il battle royale che ha rivoluzionato il gaming online, e che ne orientano ogni giorno lo sviluppo. E non si tratta di un compito facile, come hanno dimostrato alcuni eventi recenti. ...

Epic Games è stata accusata del mancato pagamento dei premi in palio ad un evento dedicato a Fortnite durante gli Australian Open di tennis : Lo scorso gennaio l'Australian Open di tennis ha ospitato un evento a tema Fortnite, con in palio un montepremi di 400.000 dollari. Dopo circa 4 mesi dall'evento, Epic Games è stata accusata di non aver pagato i vincitori.Come riporta PC GamesN, un utente conosciuto col nome di ttvLeftRightGN ha postato la sua versione lo scorso fine settimana. Secondo la sua versione, i giocatori classificati dal centesimo al ventunesimo posto avrebbero dovuto ...

Epic Games nell'occhio del ciclone? Fortnite sarebbe la causa di settimane lavorative di oltre 70 ore : Epic Games è sotto accusa in seguito a un nuovo report dove si afferma che i suoi team di Fortnite affrontano regolarmente settimane lavorative di 70 ore e oltre, al fine di soddisfare l'estenuante programma di aggiornamento, riporta Eurogamer.net.Fortnite Battle Royale ha trovato rapidamente successo dopo il suo lancio a settembre 2017 e, secondo un nuovo report di Polygon, il team di Epic rimane concentrato per assicurarsi che la popolarità ...

Il successo di Fortnite è diventato l’incubo dei lavoratori di Epic Games : La popolarità guadagnata dal videogioco Fortnite ha portato i dipendenti della Epic Games a passare mesi sotto continue pressioni dovute alle crescenti ore di lavoro straordinario necessarie per mantenere alta la redditività del videogioco. Lo hanno raccontanto alcuni dipendenti di Epic Games a Polygon. Epic Games ha lanciato Fortnite Battle Royale a settembre 2017 e, dopo circa un anno di test, il videogioco è diventato virale ottenendo ...

Fortnite : Epic potrebbe introdurre una modalità 1v1 : Mentre nella giornata di ieri vi abbiamo riportato le anticipazioni della patch 8.50 di Fortnite, ecco arrivare ora delle interessanti, possibili, novità per il popolare battle royale di Epic Games.Infatti, stando a quanto riportato da Fortnite Intel, sembra che nel prossimo futuro gli sviluppatori abbiano intenzione di introdurre una modalità 1v1.In realtà, un impiegato di Epic aveva già parlato della modalità su Reddit, ma ora l'argomento è ...

Fortnite : Epic Games utilizzerà un nuovo sistema di verifica per rafforzare le misure di sicurezza : Come segnala Engadget, Epic Games sta introducendo ulteriori misure di sicurezza per proteggere gli account degli utenti - qualcosa che deve assolutamente fare come sviluppatore di Fortnite, uno dei giochi multiplayer più popolari oggi. In un aggiornamento sulla protezione degli account pubblicato dalla società, si dice che il team stia implementando l'autenticazione multi-fattore basata su testo in futuro. Mentre l'autenticazione basata su SMS ...

Fortnite : Epic Games chiede ai giocatori di segnalare bug e glitch presenti nel gioco : Epic Games ha pubblicato un post sul blog subreddit di Fortnite chiedendo ai giocatori di segnalare bug e glitch nella modalità Battle Royale.Secondo quanto riporta Fortnite Intel, lo scopo è di raccogliere più informazioni possibili sui problemi che i giocatori potrebbero riscontrare accedendo a Fortnite.Il blog spiega come identificare e riportare correttamente i bug in un modo che potrebbe effettivamente risolvere il problema. Spesso i ...

Fortnite - Epic Games lancia il Concorso per Creatori MAT : Sul sito ufficiale di Epic Games è stato lanciato un nuovo Concorso, a cui potranno partecipare i giocatori di tutto il mondo. La celebre casa produttrice di videogiochi cerca infatti Creatori MAT per Fortnite : per la prima volta nella storia del gioco, ci sarà dunque una MAT progettata dagli stessi giocatori con gli ...

Finalmente arriva la patch 8.20 di Fortnite - tutte le novità ufficiali da Epic Games : Promessa da tempo dai ragazzi di Epic Games, la patch 8.20 di Fortnite è Finalmente disponibile per il download. Naturalmente gratuito e su tutte le piattaforme che ospitano la celebre Battaglia Reale online, vale a dire PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e addirittura i dispositivi mobile iOS e Android. L'aggiornamento è quindi assolutamente attivo e, come da tradizione, porta con sé non solo una scontata soluzione a problemi e ...

Epic svela alcuni dei contenuti della prossima patch di Fortnite : modifiche per il Cannone Pirata - Granate Appiccicose e molto altro : Fortnite sta per ricevere questa settimana una nuova patch, la 8.20, che, come già detto in un precedente articolo, introdurrà la nuova modalità a tempo "Il Pavimento è Lava".Tuttavia, le novità dell'update non finiscono qui. Infatti, come segnalano i colleghi di VG247.it, la patch apporterà delle importanti modifiche richieste a gran voce dagli utenti.Il community coordinator Sean Hamilton ha dichiarato che sono in arrivo fix per il Cannone ...

Fortnite a rischio dopo il successo di Apex Legends? Il parere del CEO di Epic Games : È chiaramente una sfida a due quella che sta avendo luogo tra i massimi esponenti del genere Battle Royale, rispettivamente Fortnite e Apex Legends. I titoli di Epic Games e Respawn Entertainment se le stanno indubbiamente dando (metaforicamente) di santa ragione in una battaglia a distanza senza esclusione di colpi, dove chiaramente ad avere la meglio sono i giocatori. Per riuscire a prevalere sul proprio avversario bisogna infatti non lasciare ...

Tim Sweeney : Fortnite ha accelerato i piani per la creazione dell'Epic Games Store : Come riporta Wccftech, in un'intervista pubblicata su MCVUK, il fondatore di Epic Games Tim Sweney ha parlato di come Fortnite abbia accelerato i piani preesistenti dell'azienda per il lancio di Epic Games Store, fornendo al contempo tutti i fondi necessari per invogliare gli sviluppatori a presentarsi."Penso che il business del gaming cambierà di più nei prossimi cinque anni rispetto ai 10 anni precedenti. Gli ultimi resti del vecchio modello ...