Digital Days | a Napoli i campioni della trasformazione digitale

ilmattino

(Di lunedì 6 maggio 2019) C'è Firenze prima città faro italiana in Europa a mettere in campo con il progetto Replicate tecnologie innovative per sviluppare soluzioni integrate per l'efficienza...

AgidGov : Inizia #HackGov | Oltre 300 ragazzi da tutto il mondo alla Apple Developer Academy nel Polo di San Giovanni… - Pegamax2 : RT @AIVids: Digital Days, Seeds&Chips, Data Driven Innovation e gli altri eventi in agenda - Ninja Marketing - chiru_daniela : RT @spremute: On air il #programma della 6° edizione dei #DIDAYSIT ?? Digital Innovation Days Italy ?? Questa #domenica è un'ottima occasion… -