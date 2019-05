Corte dei Conti | trecento comuni falliti o quasi La crisi non risparmia nemmeno il Nord

Borderlands 3 - alla Corte dei gemelli Calypso : Siamo stati a Los Angeles per l’evento world premiere di Borderlands 3 organizzato da 2K e Gearbox. Per chi non conoscesse la serie, si tratta del terzo capitolo di uno degli «sparatutto in prima persona» più apprezzati di sempre, noto per aver dato vita al concetto di looter shooter e soprattutto per il suo peculiare stile artistico dal tratto cartoon. Quattro nuovi protagonisti, detti Vault Hunter, si avvicenderanno in un’avventura tutta nuova ...

Opera dei Pupi e atmosfere di Corte nello spettacolo della Compagnia teatrale Araldo del Vespro : ... nell'ultimo quinquennio, un nuovo filone di attività legato alla valorizzazione del territorio attraverso la promozione dei talenti locali, nell'ambito delle arti figurative, degli spettacoli ...

Un anno fa l'assassinio di Ciccio Della Corte - il dolore dei figli : «La rabbia cresce ogni giorno» : È passato solo un anno dal brutale pestaggio in cui ha perso la vita Francesco Della Corte. Un anno di dolore, interrogativi e condanne. Sedici anni e sei mesi per i ragazzi responsabili Della...

Presidente della Corte dei Conti in visita a Modica : Il Presidente della Corte dei Conti in visita al museo del cioccolato di Modica autografa l’incarto speciale dedicato alla Corte dei Conti

Primo Maggio - a Bologna il Corteo Cgil - Cisl e Uil. Da Landini appello per l'unità dei sindacati : ... Pil a +0,1% meglio che niente, ma siamo indietro Molti i temi europei in evidenza, dall'uniformità di regole e contratti all'Industria 4.0, ma senza dimenticare gli ultimi dati sull'economia ...

Corteo a Siracusa dei cittadini di Noto per difendere il loro ospedale : Non saranno soltanto i netini a 'sbarcare' domani a Siracusa per dare vita a un Corteo di protesta contro il depotenzioamento dell'ospedale 'Trigona', ma anche delegazioni di cittadini di Rosolini, ...

Barletta - rimborsi ingiustificati : Gabriella Carlucci condannata dalla Corte dei conti : Gabriella Carlucci, già deputata di Forza Italia e showgirl, è stata condannata per danno erariale dalla corte dei conti nella vicenda dei rimborsi ingiustificati concessi alla responsabile degli uffici della contabilità di Margherita di Savoia, Comune in provincia di Barletta-Andria-Trani di cui è stata sindaca dal 2010 al 2012. La sorella di Milly dovrà pagare una cifra di 1600 euro. Insieme a lei, sono stati condannati la stessa ex ragioniera ...

EPCC : Alessandro Cattelan e Paola Cortellesi regalano uova di Pasqua a dei bambini (VIDEO) : EPCC, Alessandro Cattelan e Paola Cortellesi regalano le uova di Pasqua con sorprese bruttissime a dei bambini (VIDEO) Ieri è andata in onda una nuova puntata di EPCC (E poi c’è Cattelan), il programma di Alessandro Cattelan in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Tra gli ospiti della serata c’era l’attrice Paola Cortellesi, che si è prestata a un giochino spietato con il conduttore. È appena passata la Pasqua. I bambini hanno ...

Regione Puglia - piove dentro la faraonica sede appena inaugurata : la Corte dei conti apre un'inchiesta : I giudici contabili si stanno concentrando sulle guarnizioni per le finestre, dopo che una parte della nuova sede, lo scorso gennaio, si è allagata in seguito alle copiose piogge

Cinquefrondi - Conia risponde tardi alla Corte dei Conti ma al Consiglio garantisce : 'resusciterò!' : ... non dal Consiglio; dico questo perché ci potrebbero essere delle responsabilità importanti, noi non possiamo partecipare a questo richiamo perché nessuna responsabilità politica è da ascrivere a ...

Corte dei Conti si riduce il disavanzo degli Enti locali : Il numero di Enti locali in situazione di disavanzo di competenza si e' ridotto. E' il risultato dell'indagine Sezione delle Autonomie Corte Conti

Ma cosa ci dice il cervello - la spia Cortellesi paladina dei deboli in una commedia sonnacchiosa e perbenista : La coppia composta da Paola Cortellesi e dal marito regista Riccardo Milani torna per la quinta volta insieme con Ma cosa ci dice il cervello, lancio imponente di Vision Distribution in circa 500 copie, numeri da blockbuster americano. Non c’è da sorprendersi, la Cortellesi al botteghino è una garanzia: Italia Oggi ha calcolato che tra incassi in sala, home video e diritti tv, il valore dell’attrice romana s’aggira intorno ai 250 milioni, cifra ...

Red Dead Online : disponibile un nuovo Pacco di sCorte - bonus in modalità Resa dei conti - Gare e molto altro : Grazie al comunicato stampa ufficiale condiviso da Rockstar, apprendiamo le novità introdotte nella componente Online dell'apprezzato Red Dead Redemption 2, Red Dead Online.Questa settimana, accaparratevi un Pacco di scorte in Red Dead Online. Include una selezione di tonici potenti. Potete trovarlo presso la cassetta di sicurezza dell'accampamento o in qualsiasi ufficio postale. Aggiornamenti del Catalogo Leggi altro...