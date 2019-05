Con l' auto sui binari | traffico in tilt

Auto usate - ad aprile i passaggi cresCono del 6 - 1% : Il mercato del nuovo continua a calare: anche ad aprile ha segnato 9,8%. Eppure in Italia c'è un mercato che non conosce la parola crisi. Ed è quello dell'usato. Il trend dei passaggi di proprietà ...

Lentigione - incendio alla Concessionaria Autozatti : Lentigione, Reggio Emilia,, 6 maggio 2019 - Una colonna di fumo si è alzata improvvisamente dalla concessionaria Autozatti a Lentigione. L'allarme è subito scattato, poco prima delle 15, con numerose ...

Transamazonica - la battaglia Contro la costruzione di una nuova autostrada : “Porterebbe corruzione e violenza” : Nell’episodio precedente Reza Pakravan e Pip Stewart hanno visto le conseguenze dell’estrazione selvaggia dell’oro in Perù e sono giunti nel Parco nazionale di Tambopata per visitare un villaggio eco-sostenibile. Lì incontrano Chris Fagan, un conservazionista che vive ad Alta Purus, una delle aree più remote e inaccessibili dell’Amazzonia peruviana. “Ci sono dieci diverse tribù che vivono lungo le sponde dei fiumi della ...

Manuel lascia due bimbi! Pisa - schianto in scooter Contro un’auto : Manuel Qehaj, ventottenne albanese che da qualche mese aveva rilevato il ristorante pizzeria di Pisa “La Greppia”, è morto in ospedale ore dopo un tragico incidente stradale avvenuto poco distante dal suo locale. Il giovane era a bordo di uno scooter quando si è scontrato con un’auto. lascia la moglie e due figli piccoli.

Lungo termine - ALD Automotive - partnership elettrica Con ChargePoint : ALD Automotive punta sull'elettrico e sigla un accordo internazionale con ChargePoint, rete di ricarica per veicoli elettrici diffusa a livello globale: grazie all'intesa, i clienti del noleggio a Lungo termine - sia privati sia aziendali - potranno avvalersi dell'infrastruttura di ChargePoint in più di nove mercati europei. I servizi comprendono ununica soluzione di fatturazione, l'installazione, la manutenzione e l'assistenza clienti ...

Concorsi Agenzia del Demanio - PT - Port Autority - FS - Ministeri : invio cv a maggio e giugno : Al momento, sono in atto numerosi bandi di concorso pubblico da parte dell'Agenzia del Demanio, delle Poste Italiane, dell'Autorità di Sistema Portuale, del Gruppo delle Ferrovie dello Stato, del Ministero della Giustizia e Ministero dell'Interno, per l'assunzione di vari profili altamente preparati da destinare in alcune province e regioni d'Italia. Concorsi pubblici a maggio L'Agenzia del Demanio ha attivato un avviso di selezione, per il ...

Maltempo - in 5 nel Mincio Con auto/ Pescatore ancora disperso - ristorante alla deriva : ancora disperso il Pescatore finito insieme ad altre 5 persone nel Mincio con l'auto a causa del Maltempo, ristorante alla deriva.

Ansedonia - auto fuori Controllo finisce fuori strada - un ferito : Ansedonia, Grosseto,, 6 maggio 2019 - Incidente allo svincolo di Ansedonia sull'Aurelia , in direzione Roma. Un'auto infatti è uscita di strada in serata e una persona, il guidatore, è rimasto ferito. ...

Mobilita le forze dell’ordine perchè hanno rubato l’auto Con la figlia dentro - ma cercava nel parcheggio sbagliato : Momenti di paura ieri attorno a mezzogiorno a Malcesine con una Mobilitazione delle forze dell’ordine che hanno interessato anche il Trentino. Un uomo di 45 anni aveva parcheggiato la propria auto, una Passat, lasciando all’interno la figlia di 10 anni, la radio accesa e le chiavi nel cruscotto. Lui, assieme ad un amico, si era allontanato per fare del volantinaggio per la propria attività di parapendio sul monte Baldo. Poco dopo è ...

Maltempo - finisCono Con l'auto nel Mincio : quattro persone recuperate - un disperso | Nei boschi del Varesotto si cerca un 75enne : Cinque persone, tutte di nazionalità romena, sono finite con la loro auto nel Mincio nei pressi di Pozzolo, nel Mantovano. Una è ancora dispersa. Un altro disperso in provincia di Varese. Tragedia in provincia di Trapani: un uomo sbalzato dal vento contro un'auto mentre faceva kitesurf

Auto Con cinque persone a bordo finisce nel fiume : un disperso : Tragedia nel Mantovano. Il maltempo sta flagellando molte regioni della penisola. A Marsala un 65enne è morto mentre faceva...

Maltempo nel mantovano. 5 persone nel fiume Con l'auto - un disperso : Stefano Damiano I cinque componenti della comitiva si trovavano nei pressi del fiume Mincio per pescare Tragedia a causa del Maltempo a Pozzolo, piccolo comune nel mantovano; cinque persone, tutte di nazionalità romena, sono finite con la loro auto nel fiume Mincio. I fatti sono successi in prima mattinata, verso le sette; da una prima ricostruzione dell’accaduto, i cinque si erano recati in zona per pescare ma a causa delle pessime ...

Dramma a Marsala - si schianta Contro auto mentre fa kitesurf : muore turista : Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la vittima, che si stava preparando per entrare in acqua, sarebbe stata sbalzata via improvvisamente da una violenta e inattesa folata di vento andandosi a schiantare sfortunatamente contro un'auto parcheggiata poco lontano dalla spiaggia. Per l'uomo inutili i successivi soccorsi.Continua a leggere