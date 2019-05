"Come passare da un'emergenza digitale a una Repubblica digitale" : Domani mattina il Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale Luca Attias interviene al teatro San Carlo in occasione del XIII Simposio Cotec con i capi di Stato di Italia Spagna e Portogallo che chiude i quattro Digital Days di Napoli organizzati da AGI. In questo post anticipa alcune delle cose che dirà) Il Team per la Trasformazione digitale nasce, sotto la guida di Diego Piacentini, per avviare la costruzione ...

Scanzi : “Passare da Berlinguer a Salvini è Come farlo dai Pink Floyd a Povia. E non chiede mai scusa - Come Fonzie e Renzi” : “Chi sono i ‘pagliacci’ nel mio libro? Sono quei politici che ci hanno tolto la voglia di amare la politica. Io nel mio libro ne individuo tre: Berlusconi, Renzi e Salvini“. Così, a L’Aria che Tira (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, spiega il titolo del suo ultimo lavoro, “La politica è una cosa seria. Da Berlinguer a Salvini, dieci motivi per cacciare i pagliacci” (ed. ...

Tav - Boschi : “Il Partito democratico c’è - Come sempre. Chiediamo alla Lega di passare ai fatti” : “Non c’è più tempo da perdere, ogni giorno che ci fanno perdere è un giorno che sprechiamo di soldi dei cittadini e di lavoro. Non possiamo aspettare la campagna elettorale: il governo deve dare una risposta subito”. Così la deputata del Pd, Maria Elena Boschi, che sfila dietro lo striscione alla manifestazione Sì Tav di Torino. Poi l’appello alla Lega: “Chiediamo loro di passare ai fatti”. L'articolo Tav, ...