romadailynews : Traffico Roma del 05-05-2019 ore 07:30: VIABILITÀ ROMA DOMENICA 5 MAGGIO ORE 7:20 DALLA… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 05-05-2019 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 4 MAGGIO 2019 ORE 19:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BREVI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO IN AVVICINAMENTO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII GALLERIA CHE RESTERA’ CHIUSA FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO VIA DELLA PINETA SACCHETTI PER INTERVENTI ALL’ILLUNINAZIONE DOMANI ALL’AURELIO DALLE 07.00 ALLE ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 4 MAGGIO 2019 ORE 18:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA TIBURTINA TRA PIAZZALE VALERIO MASSIMO E PIAZZA DELLE CROCIATE, IL Traffico PROCEDE A RILENTO NELLE DUE DIREZIONI PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEL VEICOLO E’ CHIUSA LA CORSIA PREFERENZIALE ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLA CECCHIGNOLA ALL’INCROCIO CON VIA DI ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 4 MAGGIO 2019 ORE 17:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico SCORREVOLE IN QUESTO PRIMO SABATO DI MAGGIO, SULLE STRADE DELLA CAPITALE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE RICORDIAMO CHE VIA DEL PIGNETO CHIUSA A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 17 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 16.15 mave Traffico SCORREVOLE IN QUESTO PRIMO SABATO DI MAGGIO, SULLE STRADE DELLA CAPITALE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE RICORDIAMO CHE VIA DEL PIGNETO CHIUSA A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI. CHIUSA FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA MARIO FANI E VIA ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 16.15 mave Traffico SCORREVOLE IN QUESTO PRIMO SABATO DI MAGGIO, SULLE STRADE DELLA CAPITALE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE RICORDIAMO CHE VIA DEL PIGNETO CHIUSA A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI. CHIUSA FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA MARIO FANI E VIA ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 4 MAGGIO 2019 ORE 15:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL LUNGOTEVERE CASTELLO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA TRIBONIANO , POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE FINO ALLE ORE 16.00 CHIUSA VIA DEL PIGNETO A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI. CHIUSA FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI LA ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 . IN CITTA’ NULLA DA SEGNALARE ANCHE QUI LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE. TRA BREVE ALLE 14 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE SUL LUNGOTEVERE CASTELLO ALL’ALTEZZA DI VIA TRIBONIANO , POSSIBILI ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 . IN CITTA’ NULLA DA SEGNALARE ANCHE QUI LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE. TRA BREVE ALLE 14 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE SUL LUNGOTEVERE CASTELLO ALL’ALTEZZA DI VIA TRIBONIANO , POSSIBILI ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE IN CITTA’ . NON MANCANO PERO’ GLI INCIDENTI . SULLA VIA SALARIA IL Traffico RALLENTA PROPRIO A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA POGGIO MOIANO. STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLA BUFALOTTA NEI PRESSI DI VIA DI SETTEBAGNI RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE IN CITTA’ . NON MANCANO PERO’ GLI INCIDENTI . SULLA VIA SALARIA IL Traffico RALLENTA PROPRIO A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA POGGIO MOIANO. STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLA BUFALOTTA NEI PRESSI DI VIA DI SETTEBAGNI RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE IN CITTA’ . NON MANCANO PERO’ GLI INCIDENTI . SULLA VIA SALARIA IL Traffico RALLENTA PROPRIO A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA POGGIO MOIANO. STESSA SITUAZIONE IN PRATI POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA VIRGINIO ORSINI IN PROSSIMITA’ DI VIA ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE IN CITTA’ . NON MANCANO PERO’ GLI INCIDENTI . SULLA VIA SALARIA IL Traffico RALLENTA PROPRIO A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA POGGIO MOIANO. STESSA SITUAZIONE IN PRATI POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA VIRGINIO ORSINI IN PROSSIMITA’ DI VIA ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE ANCORA SCARSA IN QUESTE ORE ANCHE SE NON MANCANO GLI INCIDENTI IN CITTA’. SULLA VIA SALARIA IL Traffico RALLENTA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA POGGIO MOIANO. STESSA SITUAZIONE IN PRATI POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA VIRGINIO ORSINI IN PROSSIMITA’ DI VIA ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE ANCORA SCARSA IN QUESTE ORE ANCHE SE NON MANCANO GLI INCIDENTI IN CITTA’. SULLA VIA SALARIA IL Traffico RALLENTA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA POGGIO MOIANO. STESSA SITUAZIONE IN PRATI POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA VIRGINIO ORSINI IN PROSSIMITA’ DI VIA ...
Traffico Roma del 04-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 04 MAGGIO 2019 ORE 07:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE ANCHE SE NON MANCANO GLI INCIDENTI IN CITTA’. IN PRATI POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA VIRGINIO ORSINI PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA DEGLI SCIPIONI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DRAGO MAZZINI, SIAMO ...