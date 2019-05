Roma | El Shaarawy | ' Prendiamoci questo punto | ma è un' occasione persa'

Genoa-Roma 1-1 - Romero risponde a El Shaarawy. Giallorossi lontani dalla Champions : GENOVA - Al termine di un'infinita girandola di emozioni, Genoa e Roma pareggiano 1-1, un risultato che, alla fine, non accontenta nessuna delle due. Né il Genoa che recrimina per un rigore fallito al ...

VIDEO Genoa-Roma 1-1 : Highlights - gol e sintesi. Romero risponde ad El Shaarawy : La Roma si fa riprendere al 90′ in casa del Genoa nel posticipo delle ore 18.00 della 35ma giornata della Serie A di calcio: finisce 1-1 dopo il vantaggio giallorosso siglato al minuto 82 da El Shaarawy. I padroni di casa in pieno recupero buttano via due punti di platino col rigore sbagliato da Sanabria. Highlights Genoa-Roma 1-1 IL GOL DEL VANTAGGIO DI EL Shaarawy ?????? ???????? : ???? 0 × 1 ???? .. ???????? .. ...

Roma - El Shaarawy : 'Dzeko è un campione con lui tutto risolto. Ranieri ci ha dato compattezza' : È saggio e pragmatico e lo stiamo seguendo', le parole di El Shaarawy a Sky Sport. Domani la Roma giocherà una sfida delicata contro il Cagliari per il quarto posto e la qualificazione in Champions: '...

Roma - El Shaarawy : "Voglio restare qui. La lite con Dzeko è un capitolo chiuso" : Stephan El Shaarawy, 26 anni. LAPRESSE Oramai si dividono gol e assist, perché a loro si aggrappa la Roma che vuole restare in Champions League. A lui, Stephan El Shaarawy, ed all'altro, Edin Dzeko. ...

Roma - El Shaarawy 'Con Dzeko tutto risolto - puntiamo alla Champions' : 'Finalmente ho ritrovato continuità e sono contento di come sto giocando, non solo in fase realizzativa ma anche nella prestazione - ha spiegato a Sky Sport il Faraone, che quest'anno ha collezionato ...

Roma : El Shaarawy - ora testa a Champions : ANSA, - Roma, 26 APR - "Sto trovando molta continuità e di questo sono contentissimo. Mi trovo molto bene qui, ma come già ho detto alla società, parleremo di tutto quanto a fine stagione. Adesso è il ...