Oroscopo settimanale dal 27 maggio al 2 giugno | opportunità per Acquario e Gemelli

(Di domenica 5 maggio 2019) Nella settimana che va dal 27al 22019 troveremo la Luna passare dal segno dei Pesci a quello dei, dove si trovano anche il Sole e Mercurio. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno, mentre Marte e il Nodo Lunare si troveranno sui gradi del Cancro. Venere e Urano stabili in Toro, Nettuno che sosterà in Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.perAriete: confusi. Gli Astri poco concilianti della settimana tenderanno ad appannare l'acume dei nativi, rendendoli estremamente confusi. Probabili errori di distrazione in ambito lavorativo.Toro: lenti. Niente fretta per i nati Toro, in quanto le posizioni astrali regaleranno acutezza ma anche una certa letargia d'azione. I nativi faranno comunque probabilmente bene a non accellerare le tempistiche....

