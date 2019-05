Maltempo | Coldiretti | milioni di danni | piante e serre distrutte

Maltempo - auto nel fiume Mincio : disperso. Coldiretti denuncia : milioni di euro di danni : Italia nella morsa del Maltempo che sta provocando danni e disagi. Al momento si segnala un disperso nel Mantovano. Era a bordo di un’auto insieme ad altre quattro persone. La vettura è finita nel fiume Mincio questa mattina a Pozzolo, frazione del comune di Marmirolo, in provincia di Mantova. Quattro si sono salvate mentre una risulta ancora dispe...

Maltempo - allarme coldiretti per frutta : 12.20 Gli sbalzi termici con il brusco abbassamento delle temperature rischiano di compromettere la produzione nazionale di frutta che si sta appena iniziando a raccogliere dagli alberi. E' l'allarme lanciato dalla coldiretti sugli effetti nelle campagne dell'ondata artica di Maltempo e neve con l'arrivo del vortice polare che colpisce l'Italia dopo un inverno caldo e siccitoso. Se la neve in montagna è positiva per ripristinare le scorte ...

Maltempo - Coldiretti Vicenza : positive le nevicate - meno la grandine : Con la caduta di un terzo di precipitazioni in meno nel primo trimestre dell’anno, il ritorno della neve sulle montagne è importante per ripristinare le scorte idriche. I violenti nubifragi accompagnati da grandine che si sono abbattuti a macchia di leopardo nel Vicentino, però, hanno provocato pesanti danni nelle campagne provate da un lungo periodo di siccità. È quanto emerge dal primo bilancio sugli effetti dell’ultima ondata di Maltempo che ...

Maltempo - Coldiretti : “Importante il ritorno della neve - ma la grandine ha provocato danni” : “Con la caduta di 1/3 di precipitazioni in meno nel primo trimestre dell’anno, il ritorno della neve sulle montagne è importante per ripristinare le scorte idriche, i violenti nubifragi accompagnati da grandine che si sono abbattuti a macchia di leopardo hanno provocato pesanti danni nelle campagne provate da un lungo periodo di siccità“: è quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti sugli effetti dell’ultima ondata di Maltempo ...

Maltempo - Coldiretti : “E’ una manna sull’Italia che a secco da mesi” : Il Maltempo è manna sull’Italia a secco con circa 1/3 di acqua in meno dopo che il primo trimestre del 2019 ha fatto registrare un deficit pluviometrico nazionale pari a quasi il 30% ma la situazione peggiore è al Nord dove le precipitazioni sono praticamente dimezzate rispetto alla media storica del periodo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr dalla quale si evidenzia che l’allerta ...

Maltempo - Coldiretti : una manna per l’Italia a secco : Il Maltempo è manna sull’Italia a secco con circa 1/3 di acqua in meno dopo che il primo trimestre del 2019 ha fatto registrare un deficit pluviometrico nazionale pari a quasi il 30% ma la situazione peggiore è al Nord dove le precipitazioni sono praticamente dimezzate rispetto alla media storica del periodo: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr dalla quale si evidenzia che l’allerta gialla ...

Maltempo - Coldiretti : “Servono interventi di recupero e di riciclaggio delle acque” : “L’arrivo del Maltempo salva le campagne dalla siccità dopo che le precipitazioni sono praticamente dimezzate al nord (-50%) nel primo trimestre del 2019 rispetto alla media storica del periodo”. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr dalla quale si evidenzia che l’allerta della protezione civile per la perturbazione è scattata proprio nelle regioni dove è più pesante il deficit idrico. A marzo ...

Maltempo Emilia Romagna - Coldiretti : “La pioggia salva i campi dopo la siccità” : L’arrivo del Maltempo salva le campagne dalla siccità, dopo che le precipitazioni sono praticamente dimezzate al nord (-50%) nel primo trimestre del 2019 rispetto alla media storica del periodo. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr, dalla quale si evidenzia che l’allerta della protezione civile è scattata proprio nelle regioni dove è più pesante il deficit idrico. In queste ...

Meteo - Coldiretti : “Con il Maltempo e la grandine addio a un anno di lavoro” : Violenti nubifragi e grandine si sono abbattuti a macchia di leopardo nelle campagne provate da un lungo periodo di siccità con la caduta di 1/3 di precipitazioni in meno nel primo trimestre dell’anno. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr. La grandine – sottolinea la Coldiretti – è l’evento più temuto dagli agricoltori in questo momento perché i chicchi si abbattono sulle verdure e sui frutteti in ...

Maltempo - Coldiretti : il Po in Emilia Romagna sale di 1 - 5 metri : Le intense precipitazioni hanno fatto innalzare il fiume Po di oltre 1,5 metri in un solo giorno per raggiungere un livello idrometrico di -1,61 a Boretto, in provincia di Reggio Emilia dopo un lungo periodo di magra in cui era sceso sui livelli di piena estate. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti Emilia Romagna sui positivi effetti delle precipitazioni che hanno portato anche molta neve sulle montagne e gonfiato i laghi a ...

Coldiretti : +18 - 4% sui prezzi delle verdure per la carenza data dal Maltempo : In controtendenza all’andamento generale balzano i prezzi delle verdure che fanno segnare un aumento del 18,4% rispetto allo scorso anno per effetto del clima pazzo che ha sconvolto i raccolti e ridotto le disponibilità sui mercati. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sull’inflazione a febbraio nel sottolineare peraltro che è diversa la situazione per le produzioni frutticole come le clementine con ...