In mostra 25 anni di studi e ricerche sul plurilinguismo

Una mostra tra scienza e arte a Faenza per i 50 anni dello sbarco sulla luna : Per la parte scientifica abbiamo collaborato con l'Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici del Consiglio nazionale delle ricerche che ha sede proprio a Faenza, con il Tecnopolo ...

15 anni di Winx - una mostra e una serie tv per celebrare le fatine : Quindici anni di successi in Italia e nel Mondo come reginette del cartoon e del merchandising: si tratta delle Winx, le fatine create da Iginio Straffi della Rainbow, la casa di produzione con sede ...

Daniel Defoe e il suo Robinson Crusoe : trecento anni e (non) li dimostra : Il 25 Aprile del 1719 veniva pubblicato quello che tutt’oggi è considerato uno dei capolavori della letteratura inglese e occidentale:

Claude Monet torna in Liguria dopo 135 anni : in mostra i quadri che realizzò in Riviera : Fino al 31 luglio a Bordighera e Dolceacqua in Liguria la mostra sul periodo in Riviera di Claude Monet. Il grande pittore impressionista arrivò in Liguria nel 1884 e realizzò quasi quaranta opere che riportò con difficoltà in Francia e da cui non si separò per tutta la vita. Oggi sarà possibile ammirarle nei luoghi in cui furono realizzate.

Tex. 70 anni di un mito in mostra a Roma : E' il 30 settembre 1948 quando nelle edicole italiane debutta il primo albo a striscia di Tex, personaggio creato da Gianluigi Bonelli. mostra a Roma

Incongruenze nelle dichiarazioni sul caso Vannini mostrate nello speciale de Le Iene : Da diverso tempo il noto programma televisivo Le Iene, si sta occupando del caso dell'omicidio del giovane Marco Vannini. La morte del ragazzo ha destato moltissima indignazione da parte del popolo italiano, il quale si è sentito molto vicino alla famiglia Vannini per quanto accaduto. Durante lo speciale, dunque, sono state rese note - più volte - le diverse Incongruenze del caso e le numerosissime bugie dette in sede di interrogatorio dalla ...

Leonardo 4.0 - per l'anniversario del genio mostra-spettacolo in un centro commerciale : L'arte arriva al centro commerciale. E lo fa, per coinvolgere il maggior numero di visitatori 'atipici', in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci con la mostra-spettacolo dal titolo ...

La mostra solidale di Cominetti : "Adoro questo stupendo mondo - l'ho dipinto per cinquant'anni" : Un omaggio a 'Lucy' Sulla copertina c'è un incompiuto: è Lucy, la donna più 'vecchia' del mondo, ritrovata in Etiopia. 'Sto realizzando un grande quadro di quasi due metri ma non sono riuscito a ...

Quarant’anni di storia italiana - la mostra Publifoto : - Dai funerali di Togliatti all'alluvione del Polesine, alla tragedia del Grande Torino. E ancora: gli anni d'oro del cinema italiano. Sono fatti e personaggi della mostra "Nel mirino. L' Italia e il mondo nell Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo 1939-1981", a Torino a Camera, fino al 7 luglio. Curata da Aldo Grasso e Walter Guadagnini, ci restituisce in 240 scatti uno spaccato del Novecento italiano tramite l'archivio di Publifoto, agenzia di ...

Da Anna Magnani a Marcello Mastroianni - il 'Mondo perduto' di Paolo Di Paolo in mostra al Maxxi : La tenerezza di Marcello Mastroianni che accarezza Faye Dunaway, appena prima che nascesse il loro amore. La felicità di Anna Magnani, che nella sua villa al Circeo si fa fotografare per la prima ...

A 91 anni dalla spedizione di Nobile al Polo Nord - in mostra gli scatti dell'Alpino-eroe che viaggiò con lui : A 91 anni dall'impresa, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ospita una mostra fotografica a cura del Museo Nazionale Storico degli Alpini sulla figura eroica dell'Ufficiale Sora, che ...

Il genio di Leonardo in mostra a Trani : 500 anni di meraviglia fra arte - scienza e filosofia : A 500 anni dalla morte di Leonardo si moltiplicano in tutto il mondo eventi, mostre, tributi al grande genio e a Trani si è aperto un progetto esclusivo intitolato 'Il genio. 500 anni di meraviglia':

Un filmato mostra ascesa e caduta delle schede video AMD - Intel e Nvidia negli ultimi 15 anni : Il canale YouTube TheRankings ha realizzato in interessante filmato della durata di poco più di tre minuti, nel quale vengono mostrate quelle che sono state le 15 schede video più popolari nel tempo, in base ai dati forniti dal Steam Hardware Survey.Ebbene, come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net, nel filmato possiamo vedere racchiusi 15 anni di storia, in particolare dal 2004 al 2019, e se siete giocatori PC di lunga data molto ...

Trani : si inaugura oggi la mostra di opere leonardesche "Il Genio - 500 anni di meraviglia" : ... dando rilievo al lato professionale più tecnico dell'artista, spesso meno considerato se rapportato alle grandi opere pittoriche, con un viaggio avvincente tra arte, scienza, tecnica, filosofia, ...