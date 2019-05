Chi tiene unito il mondo

Regeni - ok alla commissione d’inChiesta - FI si astiene. L’Aula applaude dopo polemiche e assenze (è piena solo per i voti) : dopo ritardi, rinvii e polemiche per le assenze sulla discussione generale (dove erano presenti soltanto 19 deputati, ndr), la Camera dei deputati ha dato il via libera alla commissione d’inchiesta sull’assassinio di Giulio Regeni. Tutti i gruppi hanno votato a favore, tranne Forza Italia che si è astenuta, mentre nessuno ha votato contro, così come auspicato dal presidente della Camera Roberto Fico. L’Aula ha salutato ...

Caso Regeni - la Camera dà via libera alla nascita di una commissione d’inChiesta : Forza Italia si astiene. Applauso dell’Aula : Dopo ritardi e rinvii, l’Aula della Camera ha approvato l’istituzione di una commissione monoCamerale di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. In favore del varo della commissione hanno votato tutti i gruppi tranne Forza Italia che si è astenuta, dopo la bocciatura di un proprio emendamento. I sì sono stati 379, gli astenuti 54. Un lungo Applauso dell’Aula ha salutato l’approvazione. Ieri, al momento dell’inizio della ...

Sostiene di essere la proprietaria del Sole e Chiede il pagamento per il suo utilizzo : Sostiene di essere la proprietaria del Sole e va dal notaio Si chiama María Ángeles Duran la donna che pubblicamente Sostiene di essere la proprietaria del Sole e per sostenere la sua tesi ha anche depositato dei documenti che rivendicano un risarcimento di tutti gli abitanti della terra nei confronti del suo Sole. Documenti alla […] L'articolo Sostiene di essere la proprietaria del Sole e chiede il pagamento per il suo utilizzo sembra ...

Inter-Juventus - Spalletti mantiene il riserbo sulla formazione : “non dirò Chi gioca domani” : Luciano Spalletti alla vigilia della sfida tra Inter e Juventus: le dichiarazioni del tecnico dell’Inter “Se Lautaro giocherà? Chi gioca domani non si dice. Sono tutti a disposizione, si sono allenati bene”. Così Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa alla vigilia dell’incontro con la Juventus, ha mantenuto il segreto sulla formazione che affronterà l’undici bianconero. “Visto che siamo nel ...

Perché la multimiliardaria Amazon tiene gli ocChi puntati sull’Italia : Amazon avrebbe investito oltre un miliardo e mezzo di euro in Italia dal 2010, anno in cui il colosso americano di e-commerce ha ufficializzato la sua presenza nella penisola. Solo lo scorso anno sono stati inaugurati cinque nuovi centri nel nostro paese, che rappresenta terreno fertile per il colosso di Jeff Bezos. Infatti l'Italia, in termini digitali, deve ancora arrivare al pieno sviluppo.Continua a leggere

C'è Chi sostiene che più di metà del Pil italiano è prodotto in sole 3 regioni : Si legge infatti che 'l'incidenza dell'economia non osservata è molto alta nel Mezzogiorno, 19% del valore aggiunto,, sopra alla media nel Centro, 14,2%, e inferiore nel Nord-est, 11,9%, e nel Nord-...

Britney Spears ottiene un permesso dal ricovero psiChiatrico : Il ricovero a cui Britney Spears si era recentemente sottoposta continua ad essere sulla bocca di tutti. Se dal podcast di Britney's gram era stato riportato che Britney fosse stata costretta ad un ...

16 foto che impressioneranno anche Chi ritiene di aver già visto tutto di questo mondo : Frequentare internet è il modo più semplice e veloce per venire a conoscenza delle stranezze del mondo, standosene comodamente seduti alla scrivania: ecco quindi u na raccolta di scatti che rendono ...

Antonella Clerici contro le Chiusure 'tardate' : "Non si tiene il pubblico come ostaggio fino all'una del mattino" : Nel secondo appuntamento di E poi c'è Cattelan è stata ospitata Antonella Clerici per un'intervista che, come si sa, in un programma come EPCC solitamente non hanno nulla di prevedibile. Alessandro Cattelan ha accolto la 'collega' conduttrice che lo ha incensato di complimenti fra cui il più importante: "Sei un fenomeno, anzi io ti vedrei bene tra un paio d'anni al Festival di Sanremo. Devi prepararti!" chissà mai che dopo anni di voci e ...

Auto - nuovo passo indietro in Europa : -3 - 6% a marzo. Fca Chiude a -11 - 7% - Jeep tiene : Ancora un mese in calo per il mercato europeo dell'Auto . La fotografia scattata dall' Acea vede le immatricolazioni nell'Ue+Paesi Efta calare del 3,6% a 1.770.849 unità. nuovo passo indietro per la ...

L’Inter vince a Frosinone e tiene al sicuro il terzo posto Napoli ok - rimandata ancora la festa Juve. Il Chievo in B : Icardi in campo da titolare, ma vanno a segno il belga e il croato nel primo tempo. Nella ripresa accorcia le distanze Cassata, ma i ciociari restano a -8 dalla salvezza

GUERRA IN LIBIA/ Il vero piano anti-italiano di Chi sostiene Haftar : L'offensiva di Haftar è una sorta di pressione armata per promuovere uno stato d'eccezione in LIBIA. L'Italia non è ancora fuorigioco

Meizu X8 - uno smartphone di fascia media dalle buone prestazioni - per Chi non tiene troppo alle foto : Chi sta cercando uno smartphone di fascia media e ha un budget nell’intorno dei 250 euro può dare un’occhiata al nuovo Meizu X8. È tra i pochi modelli in questa fascia di prezzo a integrare il processore lo Snapdragon 710 di Qualcomm, inoltre offre 6 Gigabyte di memoria RAM e 128 Gigabyte di spazio di archiviazione. I suoi punti di forza sono la qualità costruttiva, l’usabilità e la manegevolezza, oltre alle prestazioni e ...