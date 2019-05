Che Tempo Che Fa | Fazio | Salvini non è venuto Spero ci sia occasione nella

blogo

(Di domenica 5 maggio 2019)Fabioapre la puntata di CheChe Fa del 5 maggio con una "doverosa precisazione" dichiarazione per spiegare al pubblico che il ministroè stato invitato a partecipare, in un'ottica di pluralismo "cui il nostro programma si è sempre attenuto", ma che ha fatto sapere, "con continue dichiarazioni" che non avrebbe accettato l'invito. "Al di là della sua opinione su di me sarebbe stato interessante ascoltare le sue opinioni anche sui recenti fatti di Napoli. La decisione è legittima e speriamo di averedi ospitarloprossima stagione" chiosa, con un riferimento certo non scontato all'incerto destino del suo programmaprossima stagione.CheChe Fa,: "non èci siaprossima stagione" (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 05 maggio 2019 20:53.

NicolaMorra63 : #Napoli: bimba di 4 anni con polmoni perforati per sparo in piazza. Un morto davanti una scuola tempo fa. Brutalità… - petergomezblog : Rai, presidente Foa: “Compenso di Fazio molto elevato, problema di opportunità Predappio? Un servizio sproporzionat… - rubio_chef : Ci fosse una testata giornalistica che riportasse i fatti per come realmente stanno! Deduco che siete tutti in bust… -