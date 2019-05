Bayern | Ribery non rinnova | ufficiale l' addio a giugno | Non so dove andrò

Bayern Monaco - annuncio ufficiale : Ribery lascia il club : Bayern Monaco pronto ad una rivoluzione, Robben e Ribery faranno spazio a nuovi arrivi di spessore in attacco “Franck Ribery non prolungherà il suo contratto con il Bayern e lascerà il club quest’estate. Grazie per tutto, Franck“. Con queste poche parole il Bayern Monaco ha comunicato l’addio al club di uno dei calciatori che ha fatto la storia recente dei bavaresi. Ribery, così come Robben, lascerà dunque il Bayern ...

Calciomercato : Ribery - addio al Bayern Monaco. Possibile futuro in Qatar : All'epoca il francese era sicuramente uno tra i migliori al mondo e, dopo due stagioni al Bayern, fu vicino al trasferimento in Spagna. L'affare non si concretizzò e per Ribery sono poi arrivate ...

Ribery lascerà il Bayern - Qatar o Australia le possibili destinazioni : Il francese del Bayern Monaco, Frank Ribery, in scadenza di contratto, è cercato dal Al-Sadd di Xavi in Qatar. Secondo la rivista tedesca ‘Kicker‘, il Qatar potrebbe essere una destinazione probabile per l’ex ‘Bleu’, ma anche due club degli Emirati lo avrebbero già contattato. C’è anche la suggestione Australia, con i Wanderers di Sydney che avrebbero pensato a lui. In ogni caso, prima di decidere il da ...