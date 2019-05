Siri | Conte | Nessuna conta in cdmImpegno per tutta la legislatura

Sul Fatto del 5 Maggio – Per cacciare Siri bastano Conte e Toninelli. Salvini si arrende : L’intervista “Il caso Siri non ci farà cadere. Ora meno annunci e balconi” Stefano Buffagni – Il sottosegretario del M5S: “Il suo destino non è una priorità, abbiamo tanto da fare: e basta liti” di Luca De Carolis Ultimissime sull’Apocalisse di Marco Travaglio Digiuno come sono di economia, attendo da 10 mesi che si avverino le previsioni degli esperti sui licenziamenti di massa e il crollo dell’occupazione per il decreto Dignità. ...

Flat tax - autonomie e caso Siri. Le bordate di Conte su Salvini : È un impegno di tutti non di una singola forza politica'. Le autonomie regionali? 'Si va avanti ma bisogna coinvolgere preliminarmente il Parlamento. Dobbiamo garantire la coesione nazionale, livelli ...

Flat tax - autonomie e caso Siri. Le bordate di Conte su Salvini : Crisi di governo alle porte? «Notizia falsa», prova a minimizzare il premier Giuseppe Conte. «Sul sottosegretario Siri non ci sarà alcuna conta in Consiglio dei ministri», spiega in mattinata dalla sua Puglia. «Siamo tutti determinati a portare avanti questa esperienza di governo». ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Maggio : Siri - Salvini si arrende. Mercoledì il Cdm : per cacciare il sottosegretario bastano Conte e Toninelli : L’intervista “Il caso Siri non ci farà cadere. Ora meno annunci e balconi” Stefano Buffagni – Il sottosegretario del M5S: “Il suo destino non è una priorità, abbiamo tanto da fare: e basta liti” di Luca De Carolis Ultimissime sull’Apocalisse di Marco Travaglio Digiuno come sono di economia, attendo da 10 mesi che si avverino le previsioni degli esperti sui licenziamenti di massa e il crollo dell’occupazione per il decreto Dignità. ...

Conte : "Caso Siri si concluderà come ho annunciato" : Giuseppe Conte non indietreggia di un centimetro sul caso Siri. Al termine di una giornata in cui non è mancata ancora una volta la tensione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il presidente del Consiglio ha ribadito quale sia la posizione ufficiale del governo. Armando Siri lascerà il suo incarico di sottosegretario, ma l’esecutivo proseguirà nell’esecuzione del contratto: "La sua permanenza nel governo si risolverà come ho annunciato - ...

Salvini resiste - Conte media. La conta su Siri si allontana : La parola “conta” rimbomba nelle stanze del governo, ma è ciò a cui Giuseppe Conte non vuole arrivare anche perché il rischio di una rottura con la Lega sarebbe altissimo. Per tutto il giorno, con dichiarazioni ufficiali ma soprattutto con quelle informali, il premier ha lavorato per raggiungere questo obiettivo, ovvero evitare di sottoporre la permanenza del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per ...

Siri - Salvini cauto : 'Mi fido di Conte - il governo va avanti'. Il premier : 'Nessuna conta in CdM' : Toni più cauti del vicepremier leghista: 'andiamo avanti altri 4 anni'. Per il premier il caso è chiuso. Di Maio: 'Non si può far cadere il governo per una poltrona'

Conte - caso Siri si risolverà come detto : 20.35 "Non ho dubbi" che la vicenda di Armando Siri sulla sua permanenza nel governo, "si risolverà nel modo in cui l'ho annunciata, nel senso che tutti potranno confidare nella soluzione che ho anticipato e non credo che possa essere messo in dubbio che questa sia la soluzione da perseguire". Così il premier Conte parlando a S.Giovanni Rotondo. "Io non sono stato giudice nella vicenda Siri, ho semplicemente anticipato un percorso in cui ho ...

Siri - Salvini : "Il governo andrà avanti anche in caso di dimissioni - mi fido ancora di Conte" : Resta alta la tensione nella maggioranza sul caso Siri. Contegarantisce che non ci sarà alcuna conta in consiglio dei ministri mentre M5s insiste per le dimissioni. Il vicepremier leghista rassicura sulla tenuta dell'esecutivo. Nuovo fronte con il titolare della Difesa

Siri - Conte : "Ho preso la decisione più giusta" : "Non sono stato giudice, ho anticipato per trasparenza il percorso che avrei seguito, l'ho portato a termine e ho annunciato quella che mi sembra la decisione più giusta, che non mi ha fatto piacere ...

**Siri : Conte - 'ho seguito percorso e preso decisione più giusta'** : San Giovanni Rotondo (Fg), 4 mag. (AdnKronos) - "Non sono stato giudice, ho anticipato per trasparenza il percorso che avrei seguito, l'ho portato a termine e ho annunciato quella che mi sembra la decisione più giusta, che non mi ha fatto piacere prendere, perché non è pensabile che l'azione di gove

Siri - Conte : "Nessuna conta in cdmImpegno per tutta la legislatura" : Governo in bilico e a un passo dalla crisi? "Tutte false notizie", assicura il premier Conte. "Non ci sarà alcuna conta in Consiglio dei ministri", scandisce. "Stiamo tutti lavorando, siamo tutti concentrati a lavorare. Siamo tutti determinati a portare avanti questa esperienza di governo, quindi non raccogliete false notizie, false dichiarazioni" Segui su affaritaliani.it

Caso Siri - Conte frena : "Nessuna conta in Cdm" - : Resta alta la tensione tra Carroccio e M5s. Il capo dei 5 stelle: "Non si può far cadere il governo per una poltrona". Il ministro dell'Interno: "L'esecutivo durerà, sfidiamoci sulle cose che ...

Siri - Conte : "Nessuna conta in cdmImpegno per tutta la legistratura" : Governo in bilico e a un passo dalla crisi? "Tutte false notizie", assicura il premier Conte. "Non ci sarà alcuna conta in Consiglio dei ministri", scandisce. "Stiamo tutti lavorando, siamo tutti concentrati a lavorare. Siamo tutti determinati a portare avanti questa esperienza di governo, quindi non raccogliete false notizie, false dichiarazioni" Segui su affaritaliani.it