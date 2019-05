Noi vogliamo vivere! Corteo nazionale a Taranto

Primo Maggio a Taranto - l'appello di una mamma del rione Tamburi : "Noi vogliamo vivere" : Dall'ex Ilva, ora Arcelor Mittal, al gasdotto Tap, le battaglie ambientali della Puglia in Primo piano sul palco del concerto nel giorno della festa dei lavoratori

Liverpool - Klopp : "Barca - anche Noi vogliamo la finale" : MANE': "NESSUNA PRESSIONE PER NOI" "Giocare la finale della scorsa stagione contro una delle migliori squadre al mondo è stata una grande esperienza per noi giocatori. Farò di tutto per aiutare la ...

Serie B Cremonese - Rastelli : «Playoff? Noi vogliamo provarci» : CREMONA - Morale alto in casa Cremonese , con i grigiorossi che ora, dopo l'ottavo risultato utile consecutivo possono puntare ai play off. La strada verso l'alto passa da Carpi , in cerca di punti ...

Bentancur alla carica : 'L'Inter? Vogliamo far vedere perché siamo Noi i campioni' : 'Vogliamo far vedere perché abbiamo vinto lo scudetto e perché siamo già campioni d'Italia, quindi a San Siro mi aspetto una Juve molto propositiva', dice l'uruguaiano a Sky Sport fissando l'...

Porto - Conceiçao : 'I Reds sono grandiosi - ma Noi vogliamo una rimonta storica' : Mi piace molto come gioca il Liverpool, a volte è per me la migliore squadra al mondo . Siamo sotto di due gol e loro sono pericolosissimi in contropiede, quindi l'equilibrio sarà fondamentale. ...

Porto - Conceiçao : “I Reds sono grandiosi - ma Noi vogliamo una rimonta storica” : Sergio Conceiçao, allenatore del Porto, ha parlato alla vigilia del ritorno del match contro il Liverpool di Jurgen Klopp che vale l’accesso alle semifinali di Champions. Si parte dal 2-0 dell’andata ad Anfield, un risultato sicuramente non semplici per i Dragoes che agli ottavi hanno eliminato ai supplementari la Roma, dopo la sconfitta per 2-1 subita all’Olimpico: “Non esiste motivazione maggiore di poter giocare ...

Zingaretti : c'e' chi vuole distruggere Europa - Noi vogliamo cambiarla : Zingaretti: Alle prossime europee si scontreranno due ipotesi: la prima vuole distruggere l'Europa proporre un'idea nazionalista

I residenti di Ciaculli contro i rom. "Noi qui non li vogliamo" : Venerdì notte l'incendio ai rifiuti accatastati. Domenica la protesta dei residenti della borgata di Ciaculli, a sud di Palermo. Oggi l'incontro con il Comune che prova ad abbassare i toni della protesta. L'arrivo di un gruppo di rom, parte della comunità sgomberata pacificamente la scorsa settimana dal campo nomadi della Favorita, non è piaciuto ai proprietari terrieri della zona e ai residenti che si sentono adesso traditi dall'amministrazione ...

Salvini : «I cinque stelle hanno avuto il reddito - ora Noi vogliamo la flat tax» - Il video : E poi le misure economiche contenute nel Def, da Quota 100 alla flat tax ,, dove sarà protagonista il ministro dell'Economia Tria bersagliato dalle critiche interne al governo nelle ultime settimane.

«Sconfitta Isis - Noi curdi vogliamo ora una Siria federale e democratica» : ...proposta di istituire un tribunale internazionale qui nelle zone curde per giudicare i 5.000 volontari stranieri di Isis fatti prigionieri è anche uno strumento per legittimarvi agli occhi del mondo? ...

"Noi - svizzeri all'estero - vogliamo…" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Milan - Bakayoko : 'Per Noi è un buon momento : vogliamo vincere il derby' : Tiémoué Bakayoko , centrocampista del Milan, ha parlato a Sky Sport prima del derby di Milano: 'Per noi è un buon momento: quando giochi un derby lo vuoi vincere, vuoi giocare bene. E noi vogliamo farlo'.

Perugia - 'La città che Noi vogliamo' : consegnate le cartine volute dal consiglio comunale scolastico : Lungo intervento chirurgico Ase Spoleto, raggiunto l'accordo: premio di risultato a tutti i lavoratori ← Festa di Scienza e Filosofia, si è alzato il velo sull'immagine che evoca il mondo ...

Tav - Di Maio scrive ai parlamentari M5s : ‘Noi vogliamo lo stop ai bandi - per il no definitivo serve passaggio in Parlamento’ : La decisione definitiva tarda ad arrivare e il tempo è agli sgoccioli. Con la Lega che pressa perché l’alleato M5s dica la parola definitiva e la Francia che spinge perché l’Italia pronunci il fatidico sì. Il governo resta diviso sul proseguimento dei lavori dell’Alta Velocità Torino – Lione, ma la decisione sui nuovi bandi va presa entro lunedì: in gioco, ha ricordato la Commissione Ue, ci sono 800 milioni di euro che, ...