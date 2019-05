Inter | Spalletti Abbiamo dominato | ci voleva più cattiveria

Udinese-Inter - Spalletti : “Mai trovato l’uomo nelle situazioni favorevoli” : UDINESE INTER 0-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato del pareggio contro l’Udinese: “Non abbiamo sofferto niente, abbiamo perso qualche palla in più a livello di impostazione e siamo stati meno precisi: l’Udinese, così facendo, è ripartita qualche volta in più. Non è che ci […] L'articolo Udinese-Inter, Spalletti: “Mai trovato ...

Inter - Marotta : 'Spalletti? Il futuro del club è con lui' : La nuova Inter ripartirà ancora con Luciano Spalletti in panchina. Ad affermarlo, nuovamente, è l'amministratore delegato della parte sportiva dell' Inter Beppe Marotta ai microfoni di Dazn : "Con ...

Inter flop ad Udine - la sofferenza nel Dna : occasione sprecata in chiave Champions - adesso Spalletti deve guardarsi alle sapalle : Inter frenata ad Udine al termine di una gara che sa tanto di occasione persa per chiudere i conti in chiave corsa Champions League L’Inter non vuole proprio chiudere la corsa Champions League. Questa sera gli uomini di Spalletti avevano un’occasione ghiottissima per mettere la parola fine sul terzo posto, ma l’hanno malamente sprecata costringendo i propri tifosi a soffrire per almeno un’altra settimana prima di ...

Inter - senti Marotta : “resta Spalletti sicuramente” : Spalletti dovrebbe essere l’allenatore dell’Inter anche nella prossima annata, questo secondo quanto rivelato da Beppe Marotta “Con Spalletti c’è un ottimo rapporto, non c’è nessun motivo di attrito. Portiamo in porto l’imbarcazione il prima possibile, poi vedremo il futuro: sicuramente con Spalletti, ma andremo a organizzare i programmi“. L’Inter proseguirà con il tecnico toscano in panchina ...

Udinese-Inter 0-0 Segui la diretta Spalletti sceglie Lautaro - fuori Icardi : L'Udinese ha l'opportunità di fare un grosso passo in avanti verso la salvezza conquistando i 3 punti nella sfida del sabato sera, ma alla Dacia Arena arriva un avversario fortissimo, l'Inter, a sua ...

Udinese-Inter diretta live - le formazioni ufficiali : fuori Icardi - Spalletti si affida a Lautaro : Udinese-Inter diretta live – Si gioca il secondo anticipo del sabato, sfida valevole per la 34^ giornata di Serie A. Di fronte Udinese e Inter, due squadre con obiettivi diversi. Friulani che hanno disperato bisogno di punti in chiave salvezza, nerazzurri per blindare definitivamente il terzo posto. formazioni ufficiali Udinese-Inter Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, De Maio; D’Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, ...

Diretta Udinese Inter / Streaming video DAZN : il ritorno di Spalletti al Friuli : Diretta Udinese Inter Streaming video DAZN: probabili formazioni, orario, quote e risultato live dell'importante anticipo della 35giornata di Serie A.

Inter - Spalletti pensa alla coppia Icardi-Lautaro : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Luciano Spalletti , allenatore dell' Inter , starebbe valutando di schierare in coppia dal 1' minuto, nella sfida di stasera contro l' Udinese , Icardi e Lautaro Martinez.

Inter - la società non è ancora decisa sul cambio tecnico : Spalletti resiste : All'Inter non tutti sono d'accordo sul fatto che una svolta tecnica possa portare dei benefici. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come Spalletti abbia ancora buone chance per rimanere alla guida dei nerazzurri. 'Tra presente e futuro. Tra il paradiso di una Champions sempre più vicina e l'inferno dove si può ...

L'Inter con due quiz Spalletti e il centravanti : Milano Battere l'Udinese servirebbe sicuramente alL'Inter, che avvicinerebbe di altri 3 punti l'agognata qualificazione alla prossima Champions league. Per Spalletti cambierebbe poco, anzi niente: per ...

Udinese Inter - Spalletti : 'E' come uno scontro diretto' : 'Abbiamo una partita difficile ma proprio per l'importanza dell'obiettivo diventa fondamentale vincere''. Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della gara con l'Udinese. ''...

Inter - i convocati di Spalletti per la trasferta di Udine : convocati Inter – Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha diramato l’elenco dei convocati per la trasferta di Udine di domani sera alle 20,30. convocati Inter Portieri: Handanovic, Padelli, Berni. Difensori: De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Cedric Soares, Miranda, Dalbert, D’Ambrosio, Skriniar. Centrocampisti: Gagliardini, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic. Attaccanti: Icardi, Lautaro, Keita, ...