Flavio Briatore contro il reddito di cittadinanza | ' È una cazz***' E dà un' alternativa

Reddito di cittadinanza - Flavio Briatore senza mezzi termini : 'È una cazz***'. E dà un'alternativa : 'Il è una cazzata' . Con questa battuta boccia la misura voluta dal governo per favorire l'occupazione a chi gli chiede un parere dal suo punti di vista, di imprenditore, a margine della 69a assemblea ...

A Capri l'assemblea Federalberghi - attesi il ministro Centinaio e Flavio Briatore : Nel pomeriggio del 4 maggio si terrà l'assemblea del Comitato Nazionale Giovani Albergatori in cui si parlerà del valore del Turismo nell'economia italiana, strategie e modelli innovativi come ...

Flavio Briatore a Non è l'Arena - Dago-bomba : 'Silvio Berlusconi e Urbano Cairo - il piano segreto' : Un dettaglio che ha invece notato Dagospia : Briatore, riporta il sito, mentre era nello studio di Giletti 'ha fortemente sponsorizzato l'ingresso di Urbano Cairo in politica per raccogliere l'...

F1 - Flavio Briatore : “La nuova Ferrari non va e la Mercedes continuerà a dominare. Su Binotto…” : Nel mondo della Formula Uno ci sono pochi addetti ai lavori che dicono veramente quello che pensano. Tra questi, senza alcun dubbio, va annoverato Flavio Briatore. L’ex team principal di Benetton e Renault, ed attuale manager di Fernando Alonso, non si è smentito nemmeno in questa occasione, come ha riportato il sito Marca.com. “Come posso giudicare l’avvio di stagione della Ferrari? La macchina va male, è sotto gli occhi di ...

Facchinetti a gamba tesa su Flavio Briatore : impazza la polemica : Francesco Facchinetti a gamba tesa su Briatore dopo le parole taglienti su Chiara Ferragni. L'ex di Alessia Marcuzzi è un fiume in piena: 'Giovani hanno ereditato un mondo di m.' La polemica ha iniziato a impazzare ieri negli studi televisivi di Non è l'Arena quando Flavio Briatore non ha avuto parole al miele, per usare […]

Flavio Briatore contro Chiara Ferragni : Chiara Ferragni ha successo e guadagna molti soldi. Questo, che piaccia o meno, è ormai innegabile. Ed è così che l’imprenditrice digitale, come lei stessa si definisce, fa quotidianamente parlare di sé, scatenando le malelingue. Dopo le critiche da parte di Roberto Cavalli e Stefano Gabbana, l’ultimo a dire la sua su Chiara Ferragni è Flavio Briatore, in diretta a Non è l’Arena di Massimo Giletti. Quando Giletti gli chiede cosa ne pensi della ...

Flavio Briatore attacca duramente la Ferragni : 'Un modello di nulla' : Ieri, domenica 14 aprile, Flavio Briatore è stato ospitato da Massimo Giletti nella trasmissione Non è l'arena e ha criticato duramente Chiara Ferragni e tutti coloro che hanno partecipato alla sua costosa masterclass di make up. Dopo aver visto il servizio dedicato all'influencer, Briatore si è scagliato contro un comportamento a detta sua troppo facile. Sicuramente i social network hanno creato dei nuovi vip divenuti popolari grazie al web, ma ...

