Euro 6D vs TEMP | differenze RDE | WLTP | emissioni NOx e CO2 | cosa cambia - Guida

Maltempo Trentino : 550mila Euro ai parchi Adamello-Brenta e Paneveggio-Pale di San Martino : Prosegue l’azione di sostegno al territorio dopo l’eccezionale Maltempo che lo ha colpito in autunno. Con due provvedimenti, che portano la firma del vice presidente e assessore all’ambiente, la Giunta provinciale di Trento ha deciso di assegnare 250.000 euro al Parco naturale Adamello-Brenta e 200.000 euro al Parco naturale Paneveggio – Pale di San Martino: serviranno per la manutenzione delle aree, per investimenti strutturali e ...

LIVE Europa League - Semifinali Arsenal-Valencia ed Eintracht-Chelsea in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Semifinali d’andata di Europa League. Arsenal-Valencia e Eintracht-Chelsea illumineranno il giovedì sera della seconda competizione europea per club. Penultimi atti inediti in cui le compagini si giocheranno l’accesso alla sfida conclusiva di Balu prevista per il 29 maggio. All’Emirates Stadium va in scena la sfida più equilibrata delle due Semifinali. Un match sempre difficile per i Gunners, spesso ...

Europee - M5S chiede via mail un contributo di 1.500 Euro a tutti i parlamentari 'Abbiamo poco tempo' : Politica M5S, via libera alle 5 capolista volute da Di Maio. Ma con una valanga di no 'Caro Portavoce - si legge nella lettera - il 26 maggio ci attende una sfida di fondamentale importanza: vogliamo ...

Spread Oggi 2019 : come visualizzare lo spread BTP-BUND - Italia-Europa e mutui in tempo reale : La parola “spread” è entrata di diritto e ormai da parecchi anni all’interno dei maggiori vocabolari italiani, caratterizzando anche il nostro linguaggio comunicativo. Se il termine letterale e tradotto dall’inglese significa più che altro differenziale, ovvero qualcosa che va a marcare in senso stretto una diversità tra due elementi di paragone, in materia economica lo spread ha assunto un valore molto importante a livello finanziario. Con ...

Giustizia - Eurobarometro : tempi lunghissimi e secondo metà degli italiani è poco indipendente : Una Giustizia, quella italiana, lentissima e percepita dai cittadini come poco indipendente. Questo il giudizio emerso dall’indagine sullo stato di salute della Giustizia condotta dalla Commissione europea in tutti paesi membri dell’Unione. In Italia occorrono più di 1.200 giorni per chiudere una causa civile in Cassazione, più di 800 per il secondo grado e oltre 500 in primo grado. Inoltre, nella classifica sulla percezione ...

Meteo - la sabbia del Sahara offusca il cielo in Europa : tempeste in Polonia - coltre scura dalla Grecia alla Svezia [FOTO e VIDEO] : La sabbia e la polvere provenienti dal Sahara continuano a diffondersi verso nord ed est in Europa. La nube di sabbia e polvere continua ad avanzare sull’Atlantico, dirigendosi verso Islanda e Groenlandia. Una lunga lingua di sabbia si estende dalla Scandinavia meridionale fino alla Turchia, attraversando l’Europa centrale e sudorientale. Nel frattempo, grandi quantità di sabbia persistono sul Mediterraneo meridionale, centrale e orientale, ...

Mellini "Se l'Europa fa un passo indietro - tempi duri con i commedianti che abbiamo al governo" : Una politica miope dei più forti Paesi dell'Unione, Francia e Germania, ha, del resto, fatto molto diminuire il beneficio che a tutto il Continente avrebbe dovuto portare l'Unione. Basti pensare alla ...

Maltempo Friuli : pronti 200mila Euro per il ristoro dei danni subiti dal Noncello : Per il ristoro dei danni subiti dal fiume Noncello a seguito del Maltempo dello scorso ottobre sono pronte risorse pari a 200mila euro. L’importo sarà autorizzato a breve dalla Protezione civile e messo a disposizione del Comune di Pordenone in delegazione amministrativa. Lo comunica in una nota la Regione Friuli Venezia Giulia, sottolineando che lo ha reso noto, durante il question time odierno, l’assessore alla Protezione civile, ...

C'è tempo fino al 15 maggio per togliere le gomme invernali. Multe salate per i trasgressori : fino a 1700 Euro : Dal 15 aprile scade l'obbligo di circolazione con pneumatici invernali, in vigore dal 15 novembre. Non tutti dovranno portare la propria auto dal gommista: come riporta il Corriere della Sera, dipende dal tipo di coperture invernali utilizzate. Quelle vietate – si può controllare facilmente – riportano sul lato la dicitura M+D, Mud+Snow e un codice che identifica un limite di velocità: se questo è inferiore a ...

Viaggio nel reattore nucleare dell'ex centrale di Latina - un tempo la più potente d'Europa : Borgo Sabotino, una ventina di chilometri da Latina. All'orizzonte si intravede un'enorme macchia grigia e rossa. La classica cattedrale nel deserto, ciò che resta dell'ex centrale nucleare, chiusa dopo il referendum del 1987 e da anni in fase di smantellamento. "Negli anni '60 era la più potente in Europa continentale, un simbolo del miracolo economico", spiega Luca Desiata, amministratore delegato di Sogin, la partecipata statale ...

Dazi - l’Europa negozia ‘con una pistola alla tempia’. E un nuovo Ttip potrebbe passare senza ratifica : di Monica Di Sisto Continuare a compiacere il compagno abusante: ormai la relazione commerciale tra Stati Uniti e Europa ha raggiunto i profili della patologia, e l’unico a difendere almeno le forme sembra rimasto il liberal Macron che, nonostante voglia fondare in Europa un proprio gruppo parlamentare distanziandosi dalla matrice socialista, non vuole sacrificare gli interessi offensivi nazionali a ricambi e parafanghi tedeschi. Sembrano ormai ...

FINANZA E POLITICA/ L'Italia compra tempo fino alle Europee : Con la stesura del Def, di fatto il Governo cerca di rimandarne il vero contenuto a una fase successiva al voto delle europee

LIVE Arsenal-Napoli - Europa League 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Arsenal-Napoli, gara d’andata dei quarti di finale dell’Europa League di calcio: comincia alle ore 21.00 la sfida che oppone i partenopei ad un avversario tra i più complicati del lotto, ovvero i Gunners, dalla lunghissima e rinomata tradizione continentale, sebbene abbia vinto meno di altre compagini inglesi. C’è un solo precedente tra le due formazioni in campo europeo: nel ...

Brexit - l'Unione Europea concede tempo alla May : divorzio rinviato al 31 ottobre : Qualcuno l'ha già ribattezzata una Halloween-Brexit, perché le lancette dell'orologio del divorzio del Regno Unito ora sono spostate al 31 ottobre. Otto ore di lavori, tante ce...