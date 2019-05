Cristiano Ronaldo | ' Alla Juve hanno visto che non sono un vendifumo'

Blastingnews

(Di sabato 4 maggio 2019)è insieme a Messi il giocatore che più degli altri ha i riflettori puntati. Tutto ciò che gli accade in campo e fuori è materia preferita delle cronache. L'attaccante ha raccontato le sue passioni, la pressione e le indiscrezioni che da sempre lo accompagnano, nell'intervista rilasciata a "El Pais".Sulla famiglia e gli amici CR7 ha sottolineato che il suo status non è facile da mantenere perché sente la pressione di dover sempre fare quello che gli altri si aspettano. Anche la famiglia è da sprone per migliorarsi, ma in alcuni momenti scatta un certo fastidio ed allora il giocatore vuole ritrovare un momento di tranquillità. Nella carriera da calciatore e in quella di imprenditore trova consigli in un team formato dsua famiglia e dagli amici più cari. Per quanto riguarda l'imprenditoria il penta Pallone d'oro ha impiantato una clinica tricologica a Madrid, ...

goal : Cristiano Ronaldo needs Lionel Messi as much as Lionel Messi needs Cristiano Ronaldo ?? - JuventusTV : Ronaldo, il Re del gol ?? I numeri in ???? di @Cristiano quando ha toccato quota 600 gol ?? On demand, qui ??… - GOAL_ID : Cristiano Ronaldo Minta Juventus Ganti Kiper -