Challenger Ostrava 2019 | Jannik Sinner approda in finale! Sconfitto in tre set il

LIVE Sinner-Diez - Semifinale Challenger Ostrava 2019 in DIRETTA : l’altoatesino vince al terzo set e va in finale! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA testuale della Semifinale dell’ATP Challenger di Ostrava tra l’altoatesino Jannik Sinner e il canadese Steven Diez. Dopo la grande vittoria di ieri sul numero 91 del mondo nonché beniamino di casa, il ceco Jiri Vesely, Sinner, attualmente numero 298 del mondo ma di fatto numero 274 secondo la classifica LIVE dell’ATP, va alla caccia della sua seconda finale in un Challenger dopo quella vittoriosa a ...

Tennis - Challenger Ostrava 2019 : importante successo di Jannik Sinner - che supera in due set Jiri Vesely e va in semifinale : Jannik Sinner coglie un successo importante sia per il proprio cammino Tennistico che per la portata dell’avversario superato. Anche se stiamo parlando dei quarti di finale di un torneo Challenger, battere Jiri Vesely per 6-4 7-6(1), e per di più nella sua Repubblica Ceca, a Ostrava, del significato lo assume. Vesely, infatti, è un giocatore che in carriera è arrivato al numero 35 del mondo, ha raggiunto due volte gli ottavi a Wimbledon e ...

