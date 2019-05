Caso Siri | Conte frena | Nessuna conta in Cdm

La Lega sta facendo troppo casino sul Caso Siri - ha detto Di Maio : "Quanto casino sta facendo la Lega per la poltrona di un sottosegretario. La vicenda si poteva risolvere con un passo indietro, invece è diventato un caso di Stato". Nel suo comizio ad Alghero il leader M5s Luigi Di Maio torna sul caso Siri. "Siri torna pure a fare il senatore a 13 mila euro al mese. Non rimane certo in mezzo a una strada". "La corruzione non si combatte solo con le leggi", ha aggiunto il vicepremier. "Se non si manda a ...

Di Maio su Caso Siri : “Mi meraviglia di tutto questo casino per una poltrona. Si poteva risolvere in due minuti” : Nelle immagini un momento del comizio a casoria, in provincia di Napoli, del vicepremier Luigi Di Maio. Il ministro è intervenuto sul caso del sottosegretario della Lega, Siri, accusato di corruzione, per il quale il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni. “Mi meraviglio tutto questo casino per l’attaccamento ad una poltrona. Un caso che si poteva risolvere in due minuti”, ha detto Di Maio. L'articolo Di Maio su caso Siri: ...

Caso Siri - Di Maio : "Lega vuole crisi per indagato di corruzione?" | : Resta sempre alta la tensione sul Caso del sottosegretario del Carroccio. Ieri il vicepremier M5S a Sky Tg24: "In Cdm siamo la maggioranza e voteremo le dimissioni", VIDEO ,. Salvini rassicura sulla ...

Caso Siri - Di Maio : "Lega vuole crisi per un indagato di corruzione?" - : Sulla vicenda del sottosegretario del Carroccio, il vicepremier del M5S attacca la decisione degli alleati di resistere alle dimissioni. Salvini rassicura: "Il governo durerà, inutili le polemiche dei ...

Caso Siri - Salvini : “Andiamo avanti - una poltrona non fa la differenza. Retroscena sui giornali? Vendono sempre meno” : “Il governo va avanti, non è una poltrona in più o in meno a fare la differenza. Invece di questionare sulle dimissioni di Tizio o di Caio, andiamo a questionare sulle tasse”. Matteo Salvini, durante un comizio a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, commenta i Retroscena dei giornali di oggi, secondo cui dopo le Europee vuole fare saltare il governo per salvare la poltrona di Armando Siri, il sottosegretario del Carroccio ...

Governo. Caso Siri - dimissioni o revoca delle deleghe? Mercoledì il giorno della verità : Il vicepremier prova comunque a lanciare messaggi distensivi al Carroccio: «Non la considero una vittoria politica del Movimento e spero che Siri possa essere giudicato innocente». Un fiume di parole ...

Caso Siri - Salvini scarica Conte : 'Non ha più la mia fiducia'. Di Maio : 'Non si può far cadere il governo per una poltrona' : La decisione del premier Conte di portare al prossimo Consiglio dei ministri le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, non è andata davvero giù al leader del Carroccio e vicepremier. "...

Caso Siri - Salvini : "Governo va avanti" : 10.44 "Il governo va avanti, non è una poltrona in più o in meno a fare la differenza". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Salvini, durante un comizio a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. "Invece di questionare sulle dimissioni di Tizio o di Caio, andiamo a questionare sulle tasse", ha aggiunto Salvini: "Vediamo se i 5 stelle ci daranno una mano a cancellare quello strumento di tortura fiscale che sono gli studi di settore, ...

Caso Siri - Luigi Di Maio : “Lega vuole crisi governo per poltrona o per indagato per corruzione?” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, lancia un nuovo avvertimento al suo alleato leghista sul Caso Siri, il sottosegretario indagato per corruzione: "Oggi non su uno, ma su quasi ogni giornale c’è scritto che la Lega vuole staccare la spina al governo e ha pianificato di far saltare tutto dopo il voto. E tutto questo per cosa? Per una poltrona? Per non mollare un loro indagato per corruzione?".Continua a leggere

Caso Siri - Di Maio alla Lega 'Non si può far saltare il governo per una poltrona' : 'Oggi non su uno, ma su quasi ogni giornale c'è scritto che la Lega vuole staccare la spina al governo e ha pianificato di far saltare tutto dopo il voto. E tutto questo per cosa? Per una poltrona? ...

Caso Siri - la Lega affila le armi : col M5s è finita : Poi " ha continuato " come governo dobbiamo dare risposte sull'economia, sulla sanità, su tutto il resto". Tradotto: la Lega non ha tempo da perdere con le schermaglie coi 5 stelle, vuole portare a ...

Il Caso Siri e il 25 aprile dominano il dibattito politico su Twitter : Sono il caso Siri, lo stupro di Viterbo e il 25 aprile, che si conferma tema divisivo, gli argomenti più discussi dai politici su Twitter nelle due settimane dal 19 aprile al 2 maggio. È quanto emerge dal rapporto elaborato da Kpi6 per Agi. "Ambiguità sui mafiosi". Il M5s all'attacco su Siri "Toninelli avrebbe bisogno di qualcuno che lo aiuti per aprire i cantieri. Ragioniamo in modo diverso": la risposta di Matteo Salvini al ...

Caso SIRI/ Pecorella : i pm hanno cercato la crisi politica : La Lega dice no alle dimissioni: sarà un voto in Consiglio dei ministri a decidere la sorte del sottosegretario Armando SIRI, indagato per corruzione

Caso Siri - la Lega fa quadrato : Non si dimette | Di Maio : Quanto casino per una poltrona : E il teorico della flat tax indagato per corruzione ringrazia i colleghi del Carroccio e smentisce di sentirsi abbandonato. Il nodo delle dimissioni sarà sciolto con il Cdm di mercoledì