Si aggiungono nuovi concerti di Renato Zero per l’album atteso a ottobre | info e

(Di venerdì 3 maggio 2019)disi terranno a Mantova, alla Grana Padano Arena. Va così ad allungarsi il calendario di spettacoli che l'artista romano ha pensato per il supporto del suo nuovo album e che ha già dichiarato di voler intitolareIl Folle. La Grana Padano Arena (ex PalaBam) di Mantova accoglieranno inelle date del 18 e 19 novembre, subito dopo le due date che terrà al Nelson Mandela Forum di Firenze. I biglietti per assistere aisono in prevendita dal 9 maggio con Vivaticket come unica piattaforma ufficiale di vendita. In questi giorni, l'artista si trova a Londra proprio per lavorare al nuovo album, la cui produzione è stata affidata a Trevor Horn. Si tratterà quindi di dare un seguito naturale ad Alt cheha rilasciato nel 2016 e con il quale è approdato all'Arena di Verona e nei maggiori palasport italiani fino al mese di ...

