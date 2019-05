Ricerca Google si arricchisce di due novità per gli appassionati di sport

Il guanto di Thanos colpisce anche su Google - distrugge il 50% dei risultati di Ricerca - : ... infatti, compare solo una frazione dei personaggi e delle situazioni che hanno accompagnato e fatto crescere generazioni di ragazzini e ragazzine in tutto il mondo. Per farsene un'idea, basta ...

Google Podcasts introduce le trascrizioni degli episodi generate dall'IA e la Ricerca Google aggiunge il filtro per trovare lavoro da casa : L'app Google Podcasts sta introducendo le trascrizioni degli episodi generate dall'IA con un paio di nuove funzionalità, mentre la Ricerca Google aggiunge il filtro "lavoro da casa" per trovare più facilmente i lavori da remoto.

Google aggiorna il Play Store : limiti di spesa e libera scelta del motore di Ricerca e del browser : Per chi usa smartphone e tablet Android ci sono due buone notizie. La prima è che con l'ultimo aggiornamento è possibile impostare un budget massimo di spesa nel Play Store. La seconda è che, al primo avvio di Google Play, appariranno due nuove schermate: una per scegliere le app di ricerca e l'altra per scegliere il browser. La prima novità è volta a tutelare gli utenti, evitando che accumuli spese troppo alte per l'acquisto delle ...

Google “liberalizza” su Android la scelta di browser e motore di Ricerca : (Foto: Google) Google offrirà la possibilità agli utenti di Android di installare app alternative a quelle proprietarie per ricerca e per il browser di internet quando configureranno lo smartphone o il tablet. Prende corpo la decisione della Commissione europea del 2018 nei confronti del gigante del web che era stato accusato di trarre un indebito vantaggio competitivo fornendo di serie le proprie soluzioni: Google stesso per la ricerca online ...

Google aggiorna l'interfaccia delle schede Meteo e Cinema nei risultati di Ricerca : Google aggiorna ancora il design delle schede relative a Meteo e film nelle schede dei risultati delle ricerche, aggiungendo tra le altre cose locandine e cast.

A breve sarà la stessa Google ad invitarvi a provare nuovi motori di Ricerca e browser su Android : Google cambia la propria politica per la scelta dei motori di ricerca e dei browser su Android in seguito alla multa della Commissione Europea.

Le pagine AMP ora visualizzano gli URL dei siti web e le storie AMP sono in arrivo nella Ricerca Google mobile : La soluzione studiata da Google si basa su signed exchanges che forniscono una prova digitale al browser che il documento consegnato da una cache AMP non è stato modificato da ciò che l'editore intendeva, consentendo alle pagine di comparire sotto l'URL di un publisher piuttosto che su Google.com/amp. All'evento AMP Conf di oggi a Tokyo, Google ha annunciato che le storie AMP appariranno presto sulla Ricerca Google mobile in un blocco dedicato ...

Ricerca Google introduce i comandi prima e dopo e migliora il supporto agli eventi : Il motore di Ricerca di Google sta testando due nuovi comandi "prima:" e "dopo:" per filtrare direttamente dalla casella di Ricerca. Ecco come funzionano

La versione mobile di Google.com si arricchisce con la Ricerca vocale (ma non per tutti) e una nuova interfaccia : La versione mobile Google.com si arricchisce della ricerca vo

Wiko View 2 Pro Qwant è il primo smartphone Android in Europa senza il motore di Ricerca di Google preinstallato : Wiko è il primo produttore a presentare uno smartphone Android senza il motore di ricerca di Google preinstallato.

Sarà Google Play a fare scegliere agli europei il browser e il motore di Ricerca predefiniti su Android : Google Play Sarà responsabile di chiedere agli utenti (e informarli) sui "browser Web aggiuntivi" e sui "servizi di ricerca aggiuntivi" per i loro device Android

Google Podcasts è già in grado di trascrivere gli episodi automaticamente per migliorare la Ricerca : Google Podcast è capace di trascrivere in modo automatico ciò che viene detto negli episodi, grazie ad intelligenza artificiale e machine learning.

L'app Messaggi estende la Ricerca ai contatti nelle chat mentre Google Tasks ottiene funzionalità da tempo attese : L'app Messaggi di Google ha appena ottenuto la possibilità di cercare un contatto in un'app di Messaggistica per iniziare una conversazione, mentre Google Tasks in G Suite ora consente di impostare una data e un'ora per le attività e ricevere notifiche, creare attività ripetitive e importare promemoria.

UE multa Google per 1 - 5 miliardi : libera scelta per browser e motore di Ricerca su Android : Google ha bloccato per dieci anni i siti web dall'utilizzo dei servizi pubblicitari dei suoi rivali, per questo l'UE ha multato la società controllata da Alphabet per 1,49 miliardi di euro. Ora il gigante della pubblicità consentirà ai propri clienti di decidere quale browser e motore di ricerca utilizzare sui