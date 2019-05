MotoGp Jerez | curva intitolata a Pedrosa Dovizioso | “Per me è strano” Rossi | “Non mi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) Latorna in pista per il gran premio di Spagna sulla pista di, dove quest’anno verràla6 a Dani, il due volte campione del mondo della 250 ritiratosi al termine della scorsa stagione e adesso alla Ktm come collaudatore. Ed è proprio questo argomento al centro della conferenza stampa dei piloti prima della gara. “Suona un po’ strano vedere un nome di un pilota associato alla. Non sono contrario, però per me è strano”, risponde Andrea. Ancora più netta la valutazione di Valentino: “Sono contento cheabbia unaa lui. Ma sinceramente non mi piacerebbe avere unacon il mio nome in questo circuito, in generale è una cosa che non mi piace molto. E’ meglio forse che le curve abbiano altri nomi, più magici“. Chi la pensa diversamente è Marc Marquez: “Se la ...

AndreaDovizioso : In #Jerez Dovi will compete his 200th #MotoGP race ?? A Jerez Andrea correrà la sua 200esima gara in MotoGP ??… - SkySportMotoGP : ?? #Jerez 2011 ?? In #MotoGP il contatto #Rossi - #Stoner ?????? In #Moto2 vince @andreaiannone29 #SkyMotori - SkySportMotoGP : ?? .@AndreaDovizioso arriva a Jerez da leader ?? seguito da @ValeYellow46 ?? mentre @marcmarquez93 è deciso a rimontar… -