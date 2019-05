Migranti | Presidente Ars | ' non dimenticherò mai le donne della nave Diciotti'

liberoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Non è un caso che io abbia preferito farmi affiancare dain ruoli chiavevita dell'Assemblea. Sonopreparate, capaci e tenaci: tutte espressioni fortivita parlamentare e culturale di Palazzo dei Normanni. Oggi, però, non posso non rivolgere un

WARRIORBUSH : RT @alexiattoni: Nello stesso giorno il Presidente della Repubblica e il premier in pectore fanno visita a due capi di Stato stranieri. Uno… - trimpa48 : RT @alexiattoni: Nello stesso giorno il Presidente della Repubblica e il premier in pectore fanno visita a due capi di Stato stranieri. Uno… - GioB1974 : RT @alexiattoni: Nello stesso giorno il Presidente della Repubblica e il premier in pectore fanno visita a due capi di Stato stranieri. Uno… -