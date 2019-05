Migranti - la Mare Jonio denuncia : "Due barconi presi dai libici" : La notizia appresa dalle comunicazioni tra la nave di Medditerranea e Roma. I natanti con i Migranti stavano puntando verso Lampedusa

Migranti - dallo yacht di Briatore alla Mare Ionio : "Guadagnavo il doppio ma sentivo un vuoto dentro" : La storia di Davide Dinicola, 30 anni, di Messina. E' il primo ufficiale della nave della rete Mediterranea che monitora il Canale di Sicilia: "Ho lavorato nel lusso, ma ora aiuto la gente in Mare e mi sento davvero appagato"

La Chiesa sale a bordo della Mare Jonio che salva i Migranti. "Il Vangelo è qui" : Sulla nave italiana si è imbarcato anche don Mattia Ferrari, parroco a Nonantola. Con il permesso di due arcivescovi. Dirà messa ogni giorno. "Sono il cappellano di bordo, il mio compito è rappresentare vicinanza ai ragazzi di Mediterranea che hanno un gran rispetto per Papa...

Arrivati a Pratica di Mare 147 Migranti dalla Libia : Il sottosegretario agli Interni, Stefano Candiani, ha accolto a Pratica di Mare 147 migranti provenienti da Misurata, in Libia , Arrivati in Italia grazie a "uno sgombero umanitario" attivato dal ...

Martín - l’uomo che riporta i Migranti morti in mare alle loro famiglie : Martín Zamora viene descritto come «colui che spegne la luce», colui che quando un barcone pieno di immigrati durante il passaggio tra Marocco e Spagna, lascia una scia di morte nel Mediterraneo, raccoglie i cadaveri e cerca di riportarli a casa, alle loro famiglie, in modo che i loro padri e le loro madri possano piangerli e seppellirli. Martín Zamora è il proprietario della Southern Funeral Assistance a Los Barrios, un comune dell’Andalusia, ...

Migranti - la Guardia Costiera diffida la nave Mare Jonio : stop alle operazioni : L’unità Mare Jonio, il giorno 19 aprile u.s. a seguito di una avaria non meglio precisata ad un generatore, è stata ispezionata nel porto di Marsala da militari della Guardia Costiera specializzati in sicurezza della navigazione, che hanno eseguito una verifica tecnica sulle condizioni della nave in materia di sicurezza della navigazione e per la riconvalida della certificazione statutaria.?? In esito a tale ispezione il Comandante è stato ...

Prostitute - Migranti e i morti in mare e nel deserto "protagonisti" della Via Crucis : I protagonisti della Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo sono Prostitute, vittime della tratta, minori venduti, i migranti e i morti del deserto e del mare. I testi delle preghiere proposte quest'anno per le stazioni della Via Crucis, sono state affidate da Papa Francesco a suor Eugenia Bonetti missionaria della Consolata e presidente dell'Associazione "Slaves no more". Il Pontefice prenderà la parola, al termine della Via ...

Migranti - Guardia Costiera : verifiche sul Mare Jonio : Nella giornata di oggi, la nave Mare Jonio ha fatto ingresso nel porto di Marsala a causa di una avaria non meglio precisata ad un generatore. L’ufficio Circondariale marittimo di Marsala, quale autorità marittima competente, ha disposto una visita occasionale. La Direzione marittima di Palermo, ha quindi inviato un team di ispettori della Guardia Costiera, militari specializzati in sicurezza della navigazione, per eseguire una verifica ...