Maurizio Montella - se n’è andato il medico che per tutta la vita ha combattuto la Terra dei Fuochi : Oggi l’Istituto dei Tumori di Napoli “Fondazione Pascale” piange la scomparsa del dottor Maurizio Montella e si stringe intorno ai suoi cari. Direttore facente funzione della Struttura Complessa di Epidemiologia e Prevenzione di uno degli Istituti oncologici più prestigiosi di Italia, non sei riuscito ad essere nominato in via definitiva prima di essere colpito anche tu dal cancro che in Campania, che – specie nelle Terra dei Fuochi ...