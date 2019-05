Maradona | 1-1 nella finale d' andata ' Ma la partita è ancora aperta'

Mertens raggiunge Maradona nella classifica marcatori del Napoli : Amara soddisfazione per Dries Mertens che con il gol segnato oggi contro l’Atalanta e ufficialmente convalidato dalla Lega, dopo il sospetto che potesse essere autogol, raggiunge Maradona nella classifica dei marcatori del Napoli . I due calciatori sono quarti a pari punti nella classifica di tutti i tempi Vojak 102 Hamsik 100 Maradona 81 Mertens 81 Cavani 78 L'articolo Mertens raggiunge Maradona nella classifica marcatori del Napoli sembra ...

“Nella storia del calcio ci sono solo 3 geni : Pelè - Maradona e Messi” : Capello fa infuriare gli juventini : Pelè, Maradona e Messi sono superiori a Cristiano Ronaldo a detta di mister Fabio Capello: juventini decisamente poco d’accordo Fabio Capello ha detto la sua in merito ai calciatori che hanno cambiato la storia del calcio con le loro giocate ed intuizioni. Tra questi non figura Cristiano Ronaldo, per la rabbia dei supporters della Juventus: “Nella storia del calcio ci sono stati solo tre geni del pallone: Pelè, Maradona e ...