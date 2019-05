Manduria | anziano picchiato a morte | carcere per i due maggiorenni

Manduria - anziano seviziato e ucciso. Uno dei ragazzi fermati : «Antonio urlava implorando con disperazione : state fermi» : «urlava implorando con disperazione: state fermi, state fermi». Uno degli otto ragazzi sottoposti a fermo ieri dalla Polizia nell'ambito delle indagini sulla morte di Antonio Stano,...

Manduria - anziano vittima della baby-gang : fermati 8 ragazzi per tortura e sequestro di persona. Sei sono minori : La polizia sta eseguendo il fermo di otto persone, di cui sei minori, della cosiddetta “Comitiva degli Orfanelli”, considerata responsabile del pestaggio di Antonio Cosimo Stano, il 65enne deceduto il 23 aprile scorso dopo essere stato picchiato e bullizzato da una baby gang a Manduria. I reati che la Procura contesta ai fermati sono quelli di tortura e sequestro di persona. Gli agenti, a seguito delle indagini della procura di ...

Anziano picchiato a morte da baby gang : i funerali a Manduria : Anziano picchiato a morte da baby gang: i funerali a Manduria Alla cerimonia, che si è svolta in forma privata, hanno partecipato circa 50 persone. Proseguono intanto le indagini, con una riunione operativa alla procura di Taranto. Si attendono i risultati degli esami istologici sui reperti prelevati durante ...

Manduria - anziano ucciso da baby gang : in casa segni violenza : Manduria, anziano ucciso da baby gang: in casa segni violenza 14 giovani sono indagati per la morte del 66enne nel Tarantino. Il gruppo condivideva su Whatsapp i video delle aggressioni all’uomo, che bullizzavano da tempo. “E’ imbarazzante il silenzio della comunità”, denuncia il presidente dell'Ordine degli Psicologi della ...

Manduria - pugni e calci all’anziano che poi viene trascinato in strada : nel video le violenze e le risate dei ragazzi indagati : Prima un pugno, poi un calcio e infine lo strattonamento dal marciapiede alla strada. La Voce di Manduria ha pubblicato uno dei video finito nelle chat dei 14 ragazzi (12 minorenni) di Manduria accusati di omicidio preterintenzionale per la morte del 66enne Antonio Cosimo Stano. Nel filmato, oltre alle aggressioni, si sentono le risate di chi assiste e riprende la scena. video La Voce di Manduria L'articolo Manduria, pugni e calci ...

Manduria : 14 minorenni picchiano e molestano anziano per mesi - 66enne muore in ospedale : È stato seviziato da 14 ragazzini, molestato e picchiato, un uomo pensionato di 66 anni affetto da gravi problemi psichici. La vittima, dopo essere rimasta reclusa nel suo appartamento per paura di incontrare i suoi aguzzini, grazie all'intervento delle forze dell’ordine è stata trasportata in ospedale ma, dopo pochi giorni date le sue gravi condizioni è deceduta. Indagata la baby gang composta da 14 ragazzi, di cui 12 minorenni. Immediata ...

Manduria - le vessazioni condivise in chat : nei video schiaffi - calci - furti e risate. Così i ragazzi bullizzavano l’anziano morto : “Che hai fattu allu pacciu! Come lo hanno combinato!”. Un gruppo Whatsapp, un fiume di messaggi e video, è l’archivio delle violenze subite da Antonio Cosimo Stano. È lui “lu pacciu” di Manduria, come lo chiamavano, l’uomo di 66 anni morto tre giorni fa in ospedale dopo essere stato trovato dagli agenti di polizia il 6 aprile scorso solo in casa e in condizioni disperate. Sono indagati 14 giovani, 12 minorenni ...