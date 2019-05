Inter | Barella rimane una pista calda | il giocatore vorrebbe i nerazzurri

Inter - anche il Manchester United osserverà Barella : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , scout del Manchester United saranno presenti sugli spalti di Napoli-Cagliari per visionare dal vivo non solo Kalidou Koulibaly , ma anche Nicolò Barella . Il centrocampista sardo è un ...

Inter all'italiana : Chiesa - Barella e Pellegrini nel mirino : Un'Internazionale da italianizzare. L'Inter pianifica il futuro e le strategie di mercato e - stando almeno agli obiettivi - sembra chiaro anche il desiderio di puntare sui gioielli nostrani. Lorenzo ...

Calciomercato Inter - assalto a Pellegrini : è l’alternativa a Barella : Lorenzo Pellegrini utilizzato a singhiozzo dalla Roma in questa annata, in estate si parlerà molto del suo futuro anche in chiave Inter Lorenzo Pellegrini è uno dei nomi nuovi per la mediana dell’Inter. La squadra nerazzurra ha la necessità di aggiungere qualità a centrocampo e Beppe Marotta avrebbe individuato nel romanista l’uomo giusto per la prossima stagione, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport. Il nome in ...

Calciomercato Inter : da Rakitic e Gundogan agli italiani Barella e Pellegrini (RUMORS) : La stagione si avvia a conclusione e l'unico obiettivo rimasto ai nerazzurri è il piazzamento in Champions League che, con la vittoria di ieri 14 aprile a Frosinone per 3-1, sembra avvicinarsi sempre di più. Dirigenza e tifosi se lo augurano non tanto per evitare una qualificazione al cardiopalma, come lo scorso anno contro i biancocelesti, quanto per avere i fondi ed il gradimento dei top player per la campagna acquisti. Nel mirino della ...

Inter - pronto un nuovo tentativo per Barella : il centrocampista potrebbe lasciare Cagliari : Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato è il centrocampista del Cagliari, Nicolò Barella. Classe 1997, nonostante la giovane età ha mostrato di non subire le pressioni conquistando la Nazionale e ritagliandosi subito un ruolo da titolare inamovibile nel centrocampo a tre di Roberto Mancini, insieme a Jorginho e Verratti. I sardi, nonostante sarebbero anche disposti ad assecondare la volontà del giocatore a ...

Inter - Nicolò Barella Interessa all'Arsenal ma il cagliaritano sogna l'Inter : Nicolò Barella è un giovane talento cagliaritano che ha già assaporato la maglia della Nazionale italiana grazie alle convocazioni di "nuova generazione" fatte da Roberto Mancini. Con la maglia azzurra, il centrocampista ha segnato anche una rete contro la Finlandia durante la fase di qualificazione ad Euro 2020. Il gioiello sardo è senz'altro l'arma in più del Cagliari almeno da due stagioni a questa parte, dimostrandosi instancabile motore di ...

Calciomercato Inter - l’Arsenal sogna Barella per sostituire Ramsey : Calciomercato Inter – Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, l’Arsenal sarebbe molto Interessato a Nicolò Barella come possibile sostituto di Aaron Ramsey, dato per certo in partenza verso la Juventus quando si aprirà la finestra del mercato estivo. Il centrocampista italiano è nel mirino di alcuni dei migliori club europei, Inter in primis, e quindi […] L'articolo Calciomercato Inter, l’Arsenal sogna Barella per ...

Inter - Tonali più di Barella : troppi i 50 milioni chiesti da Giulini per Niccolò (RUMORS) : Si è parlato molto nelle scorse settimane del trasferimento imminente di Niccolò Barella a Milano, sponda nerazzurra, che sembrava ormai cosa fatta o giunta agli ultimi dettagli. Nelle ultime ore, però, le parole del presidente cagliaritano Tommaso Giulini, potrebbero aver convinto l'Inter a virare su un altro obbiettivo. Il nome è quello di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 in forza al Brescia, considerato in vantaggio su Barella per ...

Barella - il presidente del Cagliari : "Il Napoli ce lo ha chiesto a gennaio. Inter? Chiacchiere" : "L'interesse del Napoli a gennaio era concreto, non posso negare che De Laurentis lo abbia chiesto", ha ammesso il presidente dei sardi Tommaso Giulini al 'Corriere dello Sport'. " Sarri lo voleva? ...

Barella - l'Inter teme il sorpasso! Milan - Napoli - Sarri : cosa può succedere : Il Milan ha da tempo Barella nei radar, così come il Napoli, che a gennaio ha fatto un tentativo, come svelato dallo stesso Giulini in un'intervista a Il Corriere dello Sport: 'De Laurentiis me l'ha ...

Edicola : Inter su Rakitic e Bergwijn. Giulini : 'Napoli vuole Barella' : Giulini: "Il Napoli ha chiesto Barella" Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha rilasciato un'Intervista al 'Corriere dello Sport', mai stato veramente vicino all'addio a gennaio e dal futuro ...

Calciomercato Inter - Barella svela : “Trasferimento? Avevo fatto una promessa” : Calciomercato Inter, Barella rimane nel mirino – Era stato uno dei nomi caldi attorno al quale si è parlato molto, durante l’ultima sessione del mercato invernale. Si è detto tanto, forse troppo, sul presente e sul futuro di Niccolò Barella: il centrocampista del Cagliari, tra i migliori prospetti del nostro calcio, da qualche mese viene […] L'articolo Calciomercato Inter, Barella svela: “Trasferimento? Avevo fatto una ...

Inter - contatti con il Cagliari per Barella : Nicolò Barella è l'obiettivo numero uno dell' Inter per il centrocampo della prossima stagione. Il Corriere dello Sport rivela che il club nerazzurro e il Cagliari stanno lavorando per il trasferimento del calciatore della Nazionale: Barella viene valutato 50 milioni di euro ma potrebbe essere inserita qualche ...