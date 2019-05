Il no della Merkel all' alleanza Ppe-sovranisti | Non dialogo con gli antisemiti

Angela Merkel - il lutto per la morte della madre non ferma l'agenda di impegni : Un lutto in famiglia per Angela Merkel, la morte dell'amatissima madre all'età di 90 anni. Ma anche un'agenda fitta di impegni, a cui non può rinunciare. Incontri continui con i leader europei, Theresa May in testa, con il nodo Brexit da risolvere anche con lunghe riunioni notturne.Giovedì mattina un breve comunicato della Cancelleria tedesca confermava il decesso di Herlind Kasner e chiedeva che la privacy della cancelliera ...