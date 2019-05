Elezioni in Piemonte | il Tar conferma l' esclusione di Casapound

Torino : oggi il Tar decide se riammettere Casapound alle Elezioni per il Piemonte : oggi il Tar decide se riammettere la lista 'Destre unite' - formata da Casapound e 'Azzurri Italia' - alle elezioni amministrative del Piemonte di fine mese. L'udienza è convocata per le 11,30: i ...

Elezioni in Piemonte - rush finale per le liste c è anche Casapound grazie a un cavillo : Non ha raccolto firme sufficienti ma ci sarà anche Casapound sulla scheda delle Elezioni regionali del 26 maggio. L'accordo con Destre Unite e Azzurri Italiani garantisce infatti al cartello di ...

Elezioni regionali Piemonte - i candidati torinesi di Forza Italia : capolista è Tronzano : Forza Italia ha presentato questa mattina la propria lista di candidati torinesi che supporteranno il candidato presidente Alberto Cirio per le Elezioni regionali del Piemonte del 26 maggio 2019 che avverranno in concomitanza con le Elezioni Europee. Format tradizionale per il simbolo che vede lo stemma di Forza Italia e la classica scritta "Berlusconi per Cirio" nella parte inferiore. Nella circoscrizione di Torino e provincia sono 21 i ...

Elezioni Piemonte - Alberto Cirio (Fi) è il candidato governatore del centrodestra. È ancora indagato per peculato : Dopo lunghe trattative tra Forza Italia e Lega, alla fine ce l’ha fatta. L’eurodeputato Alberto Cirio sarà il candidato presidente della Regione Piemonte a guida della coalizione di centrodestra. Dovrà vedersela contro l’attuale governatore Piemontese, il dem Sergio Chiamparino, e contro Giorgio Bertola, candidato del Movimento 5 Stelle. Il via libera alla sua candidatura è stato stabilito venerdì pomeriggio durante un vertice a Milano tra le ...

Piemonte al voto su Chiamparino tra Cirio e Bertola : Elezioni con l'incertezza No Tav : Quando si vota, chi sono i candidati e chi vince alle elezioni regionali in Piemonte secondo gli ultimi sondaggi. La guida...

Elezioni REGIONALI 2019 - Ufficiale la candidatura di Franco Demaria con la lista "Chiamparino per il Piemonte del Sì" : Consigliere comunale dal 1992, ha ricoperto negli anni il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale e di Assessore al Bilancio, allo Sport, ai Servizi Sociali e presidente dell'Assemblea dei Sindaci ...

Elezioni regionali in Piemonte - centrodestra : Berlusconi e Salvini litigano : ... osserva il governatore della Liguria, Giovanni Toti, convinto che il rischio per Forza Italia sia quello di 'scivolare nell'irrilevanza politica'. 'Nessuno nega che esistano problemi - risponde la ...

Election Day 2019 : il 26 maggio Elezioni europee - regionali in Piemonte e amministrative in oltre 3mila comuni - Sky TG24 - : Italiani alle urne per indicare 76 rappresentanti del Parlamento europeo e non solo. A ufficializzare la data dell'appuntamento alle urne è stato il Consiglio dei ministri

Le Elezioni amministrative e le Elezioni regionali del Piemonte saranno lo stesso giorno delle Elezioni europee - il 26 maggio : Le elezioni amministrative previste per il 2019 e le elezioni regionali in Piemonte saranno il 26 maggio, lo stesso giorno delle elezioni europee. La decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri e ora dovrà essere confermata da un decreto