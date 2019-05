Derby : Cairo - serve Toro al 120% : ANSA, - DOGLIANI, CUNEO,, 3 MAG - "Abbiamo una partita impegnativa e difficile perché giochiamo in casa di una grande squadra come la Juve. Dobbiamo giocarla come con il Milan al 120% delle ...

Serie A Torino - Cairo : «Affronteremo il Derby con umiltà e consapevolezza» : MILANO - " Dobbiamo affrontare la partita con umiltà, consapevoli che la squadra è ottima e allenata benissimo ". Lo ha detto il presidente del Torino Ubano Cairo a margine dell'assemblea di Cairo ...

Torino - Cairo : 'Sarà un Derby speciale. Champions? Non facciamo piani - porta sfortuna' : "I derby sono sempre speciali, ma questo sarà particolare". Urbano Cairo si gode il grande momento del suo Torino, che, dopo aver vinto lo scontro diretto col Milan, è già concentrato sulla grande ...

Cairo : “Derby? Non sarà Juve sperimentale. Mazzarri è molto bravo” : Il presidente del Torino Urbano Cairo, intervenuto a “Tutti Convocati” su Radio24, ha parlato del derby contro la Juve di venerdì prossimo: “Mi aspetto una Juve che farà la Juve, non una Juve sperimentale nel derby. I derby sono sempre speciali, quello di venerdì sarà particolare. Noi abbiamo fatto bene ieri, ma dobbiamo cercare di fare ancora meglio“, ha detto il numero uno del club granata. Sul possibile addio di ...

Toro - testa al Derby dopo il 2-0 sul Milan. Cairo : "E' il più importante della mia presidenza" : 'Il gol? La dedica va al figlio di Bonucci che era in tribuna assieme a tutta la sua famiglia - così il Gallo a Sky Sport -. È stata una grande serata, ora testa al derby: sarà spettacolare'. Con un ...

Torino - il presidente Cairo ammette : “nessuna novità sulla data del Derby. Petrachi alla Roma? Non so nulla” : Il presidente del Torino ha parlato sia della data del derby della Mole con la Juventus che del futuro di Petrachi “Per ora sulla data del derby Juve-Torino fissata il 4 maggio non ci sono novità. Io mi sono già mosso con la Lega Calcio a tutti livelli, perché secondo me quella data non va bene. Poi dipenderà molto anche dall’evoluzione che ci sarà in Champions League. Aspettiamo di vedere come vanno le ...

Superga - caso Derby : no Torino. Cairo : 'Il 4 maggio è sacro'. Palla alla Lega : lle 17.03 del 4 maggio di settanta anni fa l'aereo con a bordo il Grande Torino si schiantò sulla parete del colle di Superga. Da allora, in questa giornata e a questo orario, la gente del Toro si ...

Toro - si ferma Iago Falque. Mazzarri : "Sul Derby sto con Cairo - il Derby va spostato" : La prova della verità senza Iago Falque. Contro la Fiorentina lo spagnolo ha subito lo stiramento del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro e non è stato convocato per la Sampdoria: ...